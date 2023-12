PVV-Kamerlid Martin Bosma nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft Martin Bosma gekozen tot nieuwe voorzitter. Het PVV-Kamerlid Bosma kreeg 75 van de geldige stemmen. Hij versloeg daarmee zijn tegenkandidaat Tom van der Lee, die 66 stemmen kreeg.

Er zijn twee stemrondes nodig geweest. In de eerste stemronde kwam er nog geen winnaar uit de bus. Er waren 145 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 71 op Bosma. Van der Lee kreeg 61 stemmen. Fungerend voorzitter Kamminga (VVD), die geen kandidaat is, kreeg 12 stemmen en PVV'er De Roon 1 stem.

De stemming was schriftelijk en geheim. Alle Kamerleden maakten hun eigen keuze en deden een briefje met een naam in een bus. Na de stemming nam Bosma meteen de voorzittershamer over van tijdelijk Kamervoorzitter Roelien Kamminga (VVD).