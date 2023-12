EU-leiders eens over start onderhandelingen met Oekraïne over toetreding

Dat Oekraïne en Moldavië nu officieel mogen beginnen met de onderhandelingen betekent niet dat de landen al snel kunnen toetreden. Dat is een proces van meerdere jaren. Het jongste EU-lid Kroatië onderhandelde tussen 2005 en 2011 en werd officieel EU-lid in 2013.

Oekraïne en Moldavië kregen ruim een maand geleden groen licht van de Europese Commissie voor de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Het besluit om de onderhandelingen te beginnen is echter niet aan de Commissie, maar aan de 27 EU-leiders die samen de Europese Raad vormen. Zij moesten unaniem akkoord gaan met het positieve advies van de Europese Commissie.

"Dit is een overwinning voor Oekraïne en heel Europa", reageert de Oekraïense president Zelensky op het besluit van de Europese leiders. De Moldavische president Sandu zegt in een eerste reactie dat het land "klaar voor de uitdaging" is. "Wij zijn toegewijd aan het werk dat nodig is."

Zojuist heeft de Europese Raad besloten onderhandelingen over toetreding tot de EU te openen met Oekraïne en Moldavië. Dit is geweldig nieuws voor Moldavië en uiteraard voor @ZelenskyyUa en alle moedige Oekraïners die strijden voor hun land en hun veiligheid. En voor onze…

Ook de Europese leiders uiten hun blijdschap over het besluit. EU-buitenlandchef Borrell spreekt op x over een "historische stap in de richting van een sterkere Europese familie." Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen schrijft op hetzelfde platform dat het een strategische beslissing en een dag is "die in de geschiedenis van onze Unie gegrift zal blijven." Ook zegt Von der Leyen trots te zijn dat de beloften zijn nagekomen.