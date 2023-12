Man opgepakt vanwege belagen PowNed-ploeg op Ameland

De cameraploeg was ook op 5 december duidelijk niet welkom, en werd naar eigen zeggen belaagd en achtervolgd in hun auto.

Een cameraploeg van de omroep werd op 5 december belaagd op het eiland. De ploeg was daar om opnames van sunneklaas te maken. Dat is een alternatief sinterklaasfeest waarbij bewoners van het Waddeneiland zich verkleden en maskers dragen. Buitenstaanders, dus mensen die niet van Ameland komen, worden niet welkom geacht.

Een cameraploeg van PowNed is gisteravond belaagd op Ameland omdat zij opnames wilden maken van het sunneklaasfeest. De omroep heeft aangifte gedaan. PowNed deelde deze beelden. - NOS

De gang van zaken na het incident leidde tot veel ergernis bij PowNed. De omroep diende een klacht in over de voortgang van het onderzoek. De advocaat zei dat de politie "geen of nauwelijks" onderzoek heeft gedaan, ondanks de ernst van de feiten.

Het Openbaar Ministerie zegt veel waarde te vechten aan de vervolging van agressie en geweld tegen journalisten, en dat het protocol PersVeilig daarbij wordt gevolgd. Dat protocol, dat is afgesproken samen met journalistenbond NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en de politie, heeft als doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op sociale media en tegen juridische claims.