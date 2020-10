Jepchirchir wint WK-goud op halve marathon in wereldrecord

Peres Jepchirchir heeft op de WK halve marathon in het Poolse Gdynia goud veroverd. De Keniaanse atlete liep de 21,1 kilometer in 1.05.16 en verbeterde daarmee haar eigen wereldrecord met achttien seconden in een race met alleen vrouwen.

De 27-jarige Jepchirchir, die in 2016 ook WK-goud won, had de beste eindsprint in een kopgroep van drie. De Duitse Melat Yisak Kejeta werd tweede en noteerde 1.05.18. Ze is de eerste medaillewinnares uit Europa sinds Lornah Kiplagat, die in 2008 het goud won.