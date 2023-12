Na Spotify nu ook Rabobank 'Wrapped', maar wel 'erg confronterend'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Rabobank typeert klanten ook op basis van hun uitgaven. Zo is iemand bijvoorbeeld een ' reizende lekkerbek '. "Altijd onderweg naar dat nieuwe restaurant, dat leuke koffietentje of die fijne lunchroom."

"Bedankt voor de reminder dat ik skeer ben", zegt iemand anders . Skeer is jeugdtaal voor blut of armoedig. "Wie kwam er met het idee om een Rabobank Wrapped te doen? Dit is erg confronterend", zegt een ander .

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"We krijgen dan ook overwegend positieve reacties van klanten die dit een leuke, onverwachte en soms wat confronterende, manier vinden", vervolgt hij. "Mochten klanten overigens schrikken over hun financiën, dan kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen met ons team Hulp bij Geldzorgen."

Een woordvoerder van Rabobank zegt dat de terugblik bedoeld is om mensen "op een laagdrempelige manier inzicht te geven in de ontwikkeling van hun financiële gezondheid afgelopen jaar".

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is het ermee eens dat dit soort overzichten kan helpen om grip krijgen op je geld. "Het kan een manier zijn om je bewuster te worden van je uitgaven", zegt een woordvoerder. "Misschien heb je niet in de gaten dat je veel geld uitgeeft aan bepaalde dingen en dan is het goed het zwart op wit te hebben."

Klanten van concurrent ABN Amro hebben pech of kunnen opgelucht ademhalen, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Die bank zegt namelijk niet met zo'n terugblik te komen. ING geeft in de app in december wel wat kleinere, simpele terugblikken op 2023. Maar daar worden geen totale uitgaven gepresenteerd of hoeveel minder spaargeld iemand heeft. Wel bijvoorbeeld hoe vaak iemand inlogde op de ING-app of het aantal mobiele betalingen.