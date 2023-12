Opgepakte Rotterdamse terreurverdachte volgens Duitse justitie lid van Hamas

De Nederlandse terreurverdachte die vanochtend werd opgepakt in Rotterdam is aangehouden vanwege actief lidmaatschap van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Dat meldt de Duitse justitie. De 57-jarige man, Nazih R., is volgens de Duitse autoriteiten al jaren lid van Hamas en zou hebben meegewerkt aan buitenlandse operaties van de organisatie.

Drie andere verdachten in hetzelfde onderzoek zijn in Duitsland opgepakt. Het gaat om Mohamed B. uit Egypte en om de in Libanon geboren Abdelhamid Al A. en Ibrahim El-R. De vier hebben volgens de Duitse autoriteiten nauwe banden met de militaire leiders van Hamas. Ze worden door het Duitse OM "sterk verdacht" van lidmaatschap van een buitenlandse terreurorganisatie.

De Nederlandse politie meldde eerder vandaag dat de in Rotterdam opgepakte man werd gezocht door de Deense en Duitse autoriteiten. Ook in Denemarken zijn drie verdachten opgepakt. Of er een verband is met deze zaak is niet bekend.

Wapenopslaglocatie

De Duitse justitie zegt dat een van de mannen dit jaar op verzoek van Hamas op zoek is gegaan naar een ondergrondse wapenopslaglocatie. Hij zou zijn opdrachten hebben gekregen van Hamas-leiders in Libanon. Drie van de vier mannen gingen volgens justitie meermaals vanuit Berlijn op zoek naar wapens, met als doel het plegen van aanslagen op Joodse instellingen in Europa. Een ander ondersteunde hen daarbij.

Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat de Deense veiligheidsdiensten een aanval op burgers "namens Hamas" hebben verijdeld. De Israëlische geheime dienst Mossad zegt dat "Hamas-infrastructuur op Europese bodem" is blootgelegd.