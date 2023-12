Messi, Mbappé en Haaland genomineerd voor FIFA-prijs beste speler

Erling Haaland, Kylian Mbappe en Lionel Messi maken kans op de FIFA-prijs voor beste voetballer van het jaar. Bij de vrouwen gaat de keuze tussen Jennifer Hermosi, Aitana Bonmatí en Linda Caicedo.

De 36-jarige Messi kan de prijs voor de tweede keer op rij winnen. Eerder dit jaar won de Argentijnse middenvelder de Gouden Bal voor de achtste keer in zijn loopbaan, nadat hij een jaar geleden met Argentinië wereldkampioen werd in Qatar.

Haaland won dit jaar met Manchester City de Premier League, Champions League en FA Cup. De 23-jarige spits kwam in de zomer van 2022 over van Borussia Dortmund en werd in zijn eerste Premier League-seizoen direct topscorer met 36 doelpunten, een competitierecord. Dat leverde hem tevens de uitverkiezing tot beste speler van de Engelse competitie op.

Mbappé kroonde zich vorig seizoen in de Ligue 1 eveneens tot topscorer. Vorig jaar verloor hij met Frankrijk de WK-finale na strafschoppen van Argentinië. Bij de vorige uitreiking van de FIFA-prijs eindigde hij als tweede, achter Messi.

Haaland, Mbappé en Messi zijn de laatst overgebleven namen van de shortlist met twaalf genomineerden, die de FIFA in september bekend had gemaakt. De drie finalisten zijn geselecteerd door een internationale jury, bestaande uit bondscoaches, aanvoerders van landenteams en voetbaljournalisten. Ook fans konden via de website stemmen.