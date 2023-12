Snowboardster Dekker uitgeschakeld in kwartfinale bij eerste wereldbeker

Snowboardster Michelle Dekker is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe seizoen uitgeschakeld in de kwartfinales. Op de parallelreuzenslalom was de Nederlandse in de heat tegen Tsubaki Miki zeshonderdste van een seconde langzamer dan de Japanse.

De 27-jarige Dekker, die al aan drie Olympische Spelen meedeed en vorig jaar in Peking vierde werd op de parallelreuzenslalom, had zich als achtste voor de knock-outfase geplaatst. In de achtste finales trof ze de Duitse Cheyenne Loch, die ze 0,12 seconde voor bleef.

Miki verloor in de halve finales van de Duitse Ramona Hofmeister, die even later in de eindstrijd ook de Oostenrijkse Daniela Ulbing te snel af was.

Goede herinneringen

De eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen werd gehouden in Carezza. Aan deze Italiaanse plaats bewaart Dekker goede herinneringen, want bij haar wereldbekerdebuut in 2012 scoorde ze daar meteen punten.

Zaterdag staat de tweede wedstrijd van het seizoen op het programma. Dan treft de top van het snowboarden op de parallelreuzenslalom elkaar in het Italiaanse wintersportoord Cortina d'Ampezzo.