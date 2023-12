Baangarantie voor mbo'ers krijgt landelijk vervolg

Begin volgend jaar starten negentien Nederlandse burgemeesters een project waarbij mbo'ers die beginnen aan een opleiding zijn verzekerd van een baan. Hiermee krijgt het programma 'Gaan voor een Baan' in Rotterdam-Zuid een landelijk vervolg.

Jongeren die deelnamen aan het programma wisten voordat ze begonnen aan een opleiding in sectoren als woningbouw, zorg, onderwijs en kinderopvang, dat ze daarna zeker waren van een baan. "Veel mensen hadden een tijdje helemaal geen motivatie om een opleiding te doen", zegt deelnemer Samra in een video op de website van het project.

"Wat je nu ziet is dat mensen door de mogelijkheid van baangarantie juist met een opleiding beginnen." Samra wilde voordat ze het project tegenkwam eigenlijk stoppen met school, maar werkt nu na haar opleiding als verpleegkundige op een afdeling neurologie.

Start op de basisschool

Het project start niet pas bij het kiezen van een opleiding. Om ervoor te zorgen dat jongeren later een passende opleiding kiezen, worden ze al vanaf de basisschool zorgvuldig begeleid.

'Gaan voor een Baan' is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), dat inwoners van een betere toekomst wil bieden op het gebied van onder meer school en werk. Veel jongeren in Rotterdam-Zuid kiezen een opleiding waarmee ze later geen baan zullen vinden, zegt Edwin Cornelisse van het NPRZ. "Bijvoorbeeld juridische of administratieve opleidingen. Daarmee is geen baan te vinden op mbo-niveau, en als 'ie er wel is, dan wordt de baan weggekaapt door een hbo'er."

Om ervoor te zorgen dat kinderen later een opleiding kiezen waarmee ze wel een baan vinden, laat het programma kinderen vanaf groep 6 op de basisschool in aanraking komen met verschillende vakgebieden. Zo komt er bijvoorbeeld een politieagent of een ziekenhuismedewerker langs om te vertellen over het werk. Of kinderen brengen een bezoekje aan de haven.

Daardoor maken ze kennis met nieuwe vakgebieden die ze vanuit hun eigen omgeving nog niet kennen. "Ze moeten weten dat die beroepen er zijn. Want hoe kan je anders kiezen voor een leerweg waarvan je het bestaan niet kent", aldus Cornelisse.

Op deze manier hoopt het project ook tekorten in sectoren als de zorg te verminderen.

Geen achternaamdiscriminatie

Demissionair minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is tevreden dat het project nu ook wordt uitgerold in negentien steden, waaronder Amsterdam, Eindhoven, Breda en Arnhem.

Volgens hem is het ook voor werkgevers een interessant project omdat zij door het geven van baangaranties in de door hen geselecteerde opleidingen, jong talent aan zich kunnen binden. "Het helpt tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan en sluit discriminatie bij het zoeken naar een stage of baan uit", schrijft hij.

Cornelisse beaamt dat. "Laatst sprak ik een jongere met een niet-Nederlandse achternaam die zei dat hij daardoor nooit een baan zou vinden. Toen ik hem vertelde dat hij alleen zijn opleiding hoeft af te maken om een baan te krijgen, verbaasde hem dat".

Meer salaris

Dijkgraaf hoopt ook dat door het uitbreiden van het programma de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt beter wordt. Nu lopen de perspectieven van opleidingen in de bol-opleidingen (beroepsopleidende leerweg) en bbl-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg) uiteen. Leerlingen die tijdens hun opleiding niet direct begeleid worden in een praktijkomgeving kunnen lastig blijvend aan het werk komen, aldus Dijkgraaf.

Onderzoek naar het project laat zien dat jongeren die met baangarantie aan de slag gaan, na zo'n 1,5 jaar al een hoger gemiddeld jaarinkomen hebben dan wanneer zij waren gaan werken in andere sectoren.

Naast het uitrollen van het project in stadsgebieden in negentien steden, wordt er in de eerste helft van volgend jaar verkend of het programma ook kan worden uitgebreid naar andere delen van het land.