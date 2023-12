Taakstraf voor schipper voor dood scholiere door afgebroken giek

Een 49-jarige schipper uit Harlingen is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor de dood van een 12-jarige scholiere, vorig jaar zomer. Het meisje kwam om het leven toen de giek van het zeilschip afbrak en op haar terechtkwam.

Het fatale ongeluk gebeurde eind augustus tijdens een schoolreisje van een klas uit Den Haag op de Waddenzee. Het schip was op weg van Terschelling naar Vlieland. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De man is schuldig bevonden aan dood door schuld. Volgens de rechtbank is de schipper nalatig geweest omdat de giek van zijn schip zichtbaar slechte staat verkeerde. Bovendien waren de keuringsrapporten van het schip verlopen. Zonder de geldige certificaten had het schip niet mogen uitvaren.

Nalatig

De rechtbank heeft voor de veroordeling de conclusies uit het rapport van onderzoeksinstituut TNO overgenomen, schrijft Omrop Fryslân. Daarin staat dat de giek in slechte staat was. Er werden twee scheuren scheuren gevonden op de plek waar de breuk later ontstond.

Volgens de rechtbank heeft de schipper een zorgplicht en heeft hij de verantwoordelijkheid dat zijn schip altijd in goede staat verkeert. Omdat de man op de hoogte was van de scheuren in de giek, had hij een expert moeten inschakelen om de zaak te herstellen.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste in november een celstraf van zes maanden en een beroepsverbod van 2,5 jaar. Dat laatste was volgens de rechtbank niet nodig, mede op basis van uitspraken in vergelijkbare zaken.