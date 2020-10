Minder geld door corona, zo gaan deze mensen daarmee om

Céline kreeg in eerste instantie een WW-uitkering van 75 procent van haar loon. Maar omdat ze een paar weken geleden als zelfstandig grafisch ontwerper is begonnen, zit ze nu in de startersregeling. Daardoor krijgt ze nog maar 45 procent van haar oude loon uitbetaald. "Ik moet nu inkomsten generen als zzp'er. Via via krijg ik al opdrachtjes. Het zou fantastisch zijn om een goedlopende eigen zaak te hebben."

Het plan om de achtertuin van het nieuwe huis op te knappen wordt opgeschoven. "We wilden met de overwaarde van ons oude huis de hypotheek extra aflossen. Maar een groot deel van dat geld laten we toch maar op een spaarrekening staan, een buffertje voor de toekomst."

Ze probeert nu op veel dingen te besparen. "Ik kijk wat in de aanbieding is en probeer zo goedkoop mogelijk, maar wel lekker, te koken. Als ik naar de Action ga met onze zoon van zes, zou ik voorheen misschien wat speelgoed van een euro voor hem kopen als hij erom vraagt. Dat doe ik niet meer, ik probeer ook hem ervan bewust te maken dat we op de centjes moeten letten."

De 35-jarige Céline van het Ende uit Alkmaar begon vorig jaar vol goede moed aan een nieuwe baan als teamleider grafische vormgeving van een mediabedrijf. Maar vanwege corona kreeg ze geen contractverlenging. Sinds augustus zit ze zonder werk. Daardoor daalde ook haar inkomen: van modaal naar daaronder. "In april hadden mijn vriend en ik nog een huis gekocht, omdat ik toen juist nog zicht had op loonsverhoging. Daardoor werden onze maandelijkse lasten juist een stuk hoger."

Met zijn spaargeld kan hij het nog even uitzingen. "Maar liever spreek je dat niet te veel aan. Ik moet er later ook pensioen van trekken."

Stoppen met zijn volkstuintje heeft hij niet overwogen. "Het was heerlijk om in deze crisis ontspannen in de natuur bezig te zijn en op veilige afstand een praatje maken met medetuiniers." Ook bezuinigt hij niet op voedsel. "Ik vind het belangrijk dat ik goed, gezond blijf eten."

Hij heeft de afgelopen tijd zuinig geleefd. "In slechte jaren een stapje terug doen ben ik gewend. Maar het is wel een extreme vorm nu. Het voordeel was dat je ook niet veel kon doen qua reizen en uitgaan. Horeca- en theaterbezoek, dat doe ik nu gewoon niet."

"Als ik een ding geleerd heb als zzp'er is het wel dat werk komt en gaat. Een buffer is dan essentieel en ik heb dan ook mijn buffer moeten aanspreken. Met spaargeld en werk dat doorliep heb ik het kunnen redden. Werk begint nu weer wat aan te trekken", zegt Aldo. Hij verdiende normaal bovenmodaal, maar door de crisis zit hij daar nu onder dat niveau.

Aldo uit Tilburg is zzp'er en heeft sinds 2007 een organisatieadviesbureau. "Dat doe ik met veel bijeenkomsten en vergaderingen, maar door corona is ongeveer de helft van mijn werk weggevallen."

Een vetpot was het nooit, het salaris dat Bloeme Burer (45) verdiende in de keuken van een bedrijfskantine. Maar die 115 euro per maand was wel net het geld dat haar leven mooier maakte. "Daarvan kon ik naar het theater, de bios of ergens een hapje eten."

Burer is grotendeels afgekeurd vanwege een lichamelijke handicap. Ze krijgt toeslagen waarmee ze het naar eigen zeggen net redt. Deze baan deed ze dan ook vooral voor "de leuk". "Maar toen kwam corona en werd het reizen met het openbaar vervoer een te groot risico voor mijn gezondheid en ben ik tijdelijk gestopt."

'Gat in de hand'

Burers baas had begrip voor haar situatie, maar toen ook het werk bij hem stil kwam te liggen, werd haar contract in goed overleg niet verlengd. "Ik heb in het verleden ook in deze situatie gezeten", zegt de Leidse. "Maar ik kan totaal niet zuinig zijn en houd erg van leuke dingen doen. Dat is nu wel even balen."

Met naar eigen zeggen een gat in de hand, heeft Burer daarom sinds een jaar een budgetcoach. Die beheert haar financiën en maakt weekgeld over. "Daarmee moet ik het doen. Nu kan ik alsnog heus wel eens een koffietje hier kopen of een broodje daar, of zelfs allebei, maar dan compenseer ik het wel in de rest van mijn boodschappen."

Besparen is extra moeilijk nu ze thuis zit door corona, vindt Burer. "Streamingsdiensten bijvoorbeeld zijn een bron van plezier bij een gebrek aan werk. Ik vind het lastig om daar iets van op te zeggen, maar misschien moet ik dat wel gaan doen."