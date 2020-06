Actievoerders tegen politiegeweld St. Louis bedreigd met vuurwapens

Bij het incident werd niet geschoten; er vielen geen gewonden. Lokale media melden dat het om advocatenkoppel Mark en Patricia McCloskey gaat, die net als de burgemeester in een afgesloten privéwijk in het rijke stadsdeel Central West End wonen. Volgens lokale politie is er geen reden om het koppel aan te klagen voor ongeoorloofd vuurwapengebruik, aangezien de demonstranten op privéterrein waren en zelf ook bedreigingen naar het koppel uitten.

Een opvallend moment gisteren bij een demonstratie in de stad St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri. Tijdens een optocht naar het huis van burgemeester Lyda Krewson kwam een echtpaar vanuit hun huis naar buiten met vuurwapens gericht op de honderden passerende actievoerders.

Burgemeester Krewson heeft inmiddels excuses aangeboden voor het vrijgeven van de privacygevoelige informatie. Haar video is verwijderd van Facebook. De gegevens die ze opsomde kwamen uit brieven van inwoners die ze ontving. Daarin wordt gevraagd om de politie in de stad anders in te richten, door het huidige politiekorps niet meer te financieren en dat geld te steken in een minder repressief veiligheidsbeleid.

Ze las de brieven voor op Facebook, inclusief namen en adressen van inzenders. "Hoewel deze gegevens publieke informatie zijn, was het niet mijn bedoeling om iemand schade of angst aan te jagen", aldus de burgemeester.

Petitie

Zo'n 40.000 mensen hebben inmiddels het aftreden van Krewson geëist via een online petitie. Mensenrechtenorganisatie ACLU noemde haar optreden "shockerend en ongepast, met blijkbaar als enige doel om de briefschrijvers te intimideren". Gemeenteraadslid Megan Green had het over "een gevaarlijke actie, bedoeld om tegenstanders monddood te maken".

Krewson, lid van de Democratische Partij, heeft nog niet gereageerd op de roep om haar aftreden.

In St. Louis wordt net als in veel andere steden al wekenlang geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld, na de dood van George Floyd in Minnesota vorige maand. St. Louis zelf heeft ook een geschiedenis van politiegeweld: in 2014 werd in de voorstad Ferguson de ongewapende tiener Michael Brown doodgeschoten door een politieagent. De stad was daarna wekenlang het toneel van protesten tegen politiegeweld, die soms uitliepen op rellen.