Plastictoeslag en wegwerpbekers blijven, maar inspectie handhaaft niet

Bedrijven hoeven voorlopig geen plastictoeslag te rekenen op plastic wegwerpbakjes en -bekers. En op kantoren, sportvelden en scholen kan koffie ook na 1 januari nog in wegwerpbekers worden geschonken. Demissionair staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat de regels wel blijven, maar dat de Inspectie Leefomgeving en Transport ze deels niet gaat handhaven. "Met de aanpak die ik nu kies, heeft mijn opvolger in een nieuw kabinet maximaal de handen vrij om een keuze te maken", aldus Heijnen. "Linksom of rechtsom moeten we toe naar een serieuze reductie van wegwerpplastics. Ik roep bedrijven, organisaties, locaties en medeoverheden met klem op om de regels te volgen en gewoon wel die broodnodige omslag te maken van wegwerp naar herbruikbaar." De staatssecretaris reageert met deze dubbele boodschap op de moties die in oktober in de Tweede Kamer zijn aangenomen over de regels met betrekking tot wegwerpplastics. Zo werd een motie van de SP aangenomen om de toeslag af te schaffen op wegwerpbakjes en -bekers bij afhaal en bezorging. Over deze regel, die 1 juli werd ingevoerd, was veel commotie onder snackbars en andere afhaalbedrijven.

Anderhalf jaar geleden presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een heel pakket aan maatregelen om wegwerpplastics te verminderen en over te gaan op hergebruik. Zo moeten producenten van plastic wegwerpbakjes en -bekers sinds begin dit jaar een bijdrage betalen voor het opruimen van het zwerfafval. Op 1 juli ging de plastictaks in op dit soort materiaal bij afhaal en bezorging. Daarnaast moet er een herbruikbaar alternatief zijn om eten en drinken in te verpakken. En per 1 januari worden de 'gesloten locaties' aangepakt: dan is het niet meer toegestaan om plastic wegwerpbekers en -bakjes te gebruiken op onder meer kantoren, scholen, sportverenigingen, stadions en 'gesloten' evenementen. Ook moet herbruikbaar servies worden gebruikt bij eten en drinken in (fastfood-)restaurants. Er is een uitzondering mogelijk als de wegwerpbekers grotendeels worden ingezameld en worden gerecycled tot nieuwe bakjes of bekers.

Eind oktober volgden twee moties van de VVD om de wegwerpbekers ook op locaties als kantoren, scholen en sportverenigingen te behouden in plaats van ze per 1 januari te vervangen door herbruikbare bekers, zolang ze maximaal 5 procent plastic bevatten en laagwaardig gerecycled worden tot bijvoorbeeld eierdozen en wc-papier. De maatregelen volgen uit Europese regelgeving om het gebruik van wegwerpplastics terug te dringen en herbruikbare verpakkingen te stimuleren. Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg. Per jaar zijn dit er meer dan 7 miljard. In 2026 moet dat met 40 procent zijn verminderd ten opzichte van 2022.

Wegwerp koffiebekers op kantoor, waar altijd een laagje plastic in zit - Foto: NOS