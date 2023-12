Twaalfde Palestijnse dode bij grootschalige inval in Jenin

Bij de grootschalige Israëlische inval in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever is een twaalfde slachtoffer aan Palestijnse zijde gevallen. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Een jongen van 17 is volgens het ministerie overleden nadat hij door de Israëlische militairen in zijn borst was geschoten. De inval in Jenin is al sinds dinsdag aan de gang.

Het Israëlische leger ziet Jenin als een bolwerk van Hamas en een broeinest voor terrorisme. In de afgelopen dagen doorzochten Israëlische militairen honderden gebouwen, en hielden ze honderden mensen aan voor ondervraging.

Ook werden er volgens het Israëlische persbureau Ynet wapens in beslag genomen en locaties vernietigd waar explosieven werden gemaakt.

Militairen in moskee

Op sociale media gaan beelden rond van Israëlische militairen in een moskee in Jenin. Door de luidsprekers van de moskee dragen de militairen een Joods gebed voor en zingen ze Chanoeka-liederen.

De soldaten zijn volgens het leger op non-actief gesteld nadat hun commandanten de video's hadden gezien. "Het gedrag van de soldaten is ernstig en gaat in tegen de waarden van het leger", staat in een verklaring aan The Times of Israel. "De soldaten zullen op gepaste wijze worden gestraft."