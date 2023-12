Skateboarders Wilmink en Moragues uitgeschakeld op WK street

Skateboarders Bert Wilmink en Daniel Moragues zijn er bij de WK street in Tokio niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Wilmink (19) zette in de kwalificatie de 46ste score neer (30,79 punten), waar een plek bij de eerste 28 vereist was om de volgende ronde te bereiken.

De 17-jarige Moragues werd met 18,73 punten 82ste. De top vier van de wereld stroomt in de kwartfinales in.

Olympische Spelen

De WK street in Tokio zijn van belang voor plaatsing voor de Olympische Spelen van Parijs, volgend jaar. Wie naar de Spelen mag, wordt bepaald op basis van de wereldranglijst. Bij deze WK zijn punten te verdienen voor die ranglijst.

De top twintig van de wereld in juni 2024 plaatst zich voor de Spelen. Wilmink is momenteel de mondiale nummer 54, terwijl Moragues op de 66ste plek staat.