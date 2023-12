Nieuwe schadeafhandeling Groningen van start

Vandaag is de nieuwe compensatieregeling ingegaan voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. Zo'n 11.000 gedupeerden kunnen de komende tijd kiezen hoe ze hun schade willen laten afhandelen.

Het gaat om gedupeerden die eerder dit jaar hun aanvraag pauzeerden, in afwachting van de nieuwe schadeafhandeling, schrijft RTV Noord. Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is deze methode ruimhartiger, na het vernietigende rapport van de parlementaire enquêtecommissie. De afhandeling moest "milder, makkelijker en menselijker".

Drie opties

Vandaag krijgen de eerste 500 gedupeerden de keuze uit drie mogelijkheden. De eerste optie is dat ze hun schade tot 60.000 euro kunnen laten herstellen, zonder dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak. Gedupeerden die voor deze optie kiezen, moeten voor volgend jaar zomer duidelijkheid krijgen.

Als tweede optie kunnen gedupeerden die voor het eerst schade melden, kiezen voor een vaste vergoeding van 10.000 euro. Daarmee wordt alle schade in één keer vergoed. Gedupeerden kunnen hier vanaf januari duidelijkheid over krijgen.

Tot slot kunnen bewoners kiezen voor maatwerk. Daarbij wordt nog wel onderzoek gedaan naar de oorzaak. Alleen schade door aardbevingen wordt vergoed. Dat kan bijvoorbeeld als mensen verwachten meer dan 10.000 euro schade te hebben.

'Belangrijke stap'

Volgens bestuursvoorzitter Henk Korvinus van het IMG is de nieuwe aanpak een belangrijke stap in een schadeafhandeling die toegankelijk is. Ambtenaren van het IMG hebben samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken om de schadeafhandeling te vernieuwen.

"Zowel de uitkomst van de enquêtecommissie, de vijftig maatregelen van het kabinet als onze eigen voorstellen voor verbetering zijn erin verwerkt", zegt Korvinus.

Tijdelijk geen nieuwe schademeldingen

Om ervoor te zorgen dat het ICT-systeem de nieuwe methode aankan, kunnen gedupeerden tot 9 januari geen nieuwe schademeldingen doen. Daarna wordt de afhandeling weer gefaseerd opgestart. "We beginnen in de gemeente Eemsdelta, een gemeente waarin de impact van de gaswinning groot is", schrijft het IMG. Daarna volgen andere bevingsgemeenten.

Vanaf de komende zomer kan iedereen die in het verleden minder dan 10.000 euro schadevergoeding kreeg, dit bedrag laten aanvullen tot dat bedrag. Naar schatting komen volgens RTV Noord 110.000 gedupeerden hiervoor in aanmerking.