ECB: geen nieuwe renteverhoging nodig

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rentes in de eurozone niet verder verhogen. De ECB verwacht dat de inflatie in december na maanden van daling tijdelijk weer toeneemt. Dat komt volgens ECB-voorzitter Christine Lagarde door het toenemende energiegebruik. Desondanks zijn er geen verdere maatregelen nodig volgens de centrale bank.

Volgens de ECB gaat de inflatie de komende jaren langzaam naar beneden. Verwacht wordt dat in 2025 het doel van gemiddeld 2 procent in de eurozone wordt gehaald. Dat ligt dit jaar nog op 5 procent gemiddeld, in dat cijfer zitten de gestegen kosten voor energie en levensmiddelen niet.

De laatste verhoging van de rente was in oktober dit jaar. De centrale bank verhoogde de rente dit jaar meerdere keren om de hoge inflatie tegen te gaan. De rente is in recordtempo gestegen: van een negatieve stand in 2022 naar 4 procent in oktober. Door die stijging is het lastiger om geld te lenen. Dat moet de economie afkoelen, omdat er minder te besteden is.

Mogelijke renteverlaging

Volgens de ECB is er wat lucht in de inflatie voor de eurozone gekomen, maar zijn er bij verschillende landen nog hogere prijzen te zien. Dat wordt vooral toegeschreven aan de gestegen loonkosten.

De voorzitter van de Franse centrale bank, ook bestuurder bij de ECB, zei begin deze maand dat hij een daling van de rente in 2024 niet uitsluit. De ECB heeft vandaag gezegd dat er "zo lang als nodig is" wordt vastgehouden aan het huidige beleid.

Ook in de Verenigde Staten staat de deur open voor renteverlagingen. Dat heeft de voorzitter van de Amerikaanse koepel van centrale banken gezegd. In Amerika is de rente afgelopen jaar nog steviger gestegen. Daar ligt het rentetarief nu tussen de 5,25 en 5,50 procent, het hoogste niveau sinds 2001.