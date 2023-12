Zaalvoetballers maken na straf Roemenië weer kans op WK, maar verliezen van Kazachstan

De Nederlandse zaalvoetballers maken ineens weer kans op deelname aan het WK futsal, dat volgend jaar van 14 september tot en met 6 oktober wordt gehouden in Oezbekistan. Dat is het gevolg van een straf voor Roemenië in de groep van Nederland.

De Europese voetbalorganisatie UEFA honoreerde het protest van de KNVB tegen het meedoen van niet-speelgerechtigde spelers bij Roemenië in de twee onderlinge duels. Op 6 oktober verloor Nederland uit met 2-1 en vier dagen later werd het in Almere 1-1. Beide wedstrijden zijn nu omgezet in een 5-0 overwinning voor Nederland.

Oranje heeft door de zes punten die na het succesvolle protest zijn toegekend de laatste plaats in groep A verlaten. en staat nu met zes punten tweede achter koploper Kazachstan (twaalf punten). Azerbeidzjan en Roemenië zijn met allebei drie punten derde en vierde.

De nummer één van de groep kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK. De vier beste nummers twee van de vijf groepen plaatsen zich voor de play-offs en strijden daarin om twee WK-tickets.

Onderuit tegen Kazachstan

Oranje speelde donderdag zijn voorlaatste kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan, die in Astana met 2-0 werd verloren. Er volgt nog één duel met Azerbeidzjan, thuis op 20 december in Almere. Vanwege het verlies tegen Kazachstan is de kans op kwalificatie alsnog betrekkelijk klein.

Bij een gelijke stand tussen twee teams in de groep geldt eerst het onderling resultaat, dan het onderling doelsaldo en daarna de meeste doelpunten voor. Bij het vergelijken van de beste nummers twee van elke groep geldt eerst het hoogste puntenaantal, dan het doelsaldo, dan de meeste doelpunten voor en ten slotte het laagste aantal 'disciplinary-punten', zoals gele en rode kaarten.