Vanavond op tv: Hoe Rusland westerse sancties omzeilt • De nieuwe Kamervoorzitter • Opnieuw ophef over spreidingswet

Rusland omzeilt sancties

Toen Rusland Oekraïne binnenviel legde de EU allerlei sancties op tegen Poetin. Financiële sancties, maar ook sancties die moeten voorkomen dat bepaalde goederen Rusland bereiken.

Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat sommige producten via allerlei schimmige omwegen toch in Rusland belanden. Het gaat bijvoorbeeld om elektronica die de Russen gebruiken bij het maken van wapens die worden ingezet in de oorlog. Verslaggever Siebe Sietsma reisde door meerdere Europese landen om de route van die goederen in kaart te brengen. Vanavond licht hij zijn onderzoek toe in de studio.