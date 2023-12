Vanavond op tv: Hoe Rusland sancties omzeilt • Nieuwe Kamervoorzitter • Discussie spreidingswet

Verslaggever Siebe Sietsma reisde door meerdere Europese landen om de route van die goederen in kaart te brengen. Vanavond licht hij zijn onderzoek in de studio toe.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, legde de EU allerlei sancties op tegen Vladimir Poetin. Financiële sancties, maar ook sancties die moeten voorkomen dat bepaalde goederen Rusland bereiken. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat sommige producten via allerlei schimmige omwegen toch in Rusland belanden. Het gaat bijvoorbeeld om elektronica die de Russen gebruiken bij het maken van wapens die worden ingezet in de oorlog.

Onbegrip over nieuw spreidingswet-voorstel

In de Tweede Kamer ontstond gisteren commotie over de spreidingswet. VVD, PVV, NSC en BBB stelden voor om het kabinet en de Eerste Kamer op te roepen "pas op de plaats te maken" met die wet. Tot onbegrip van andere partijen én van lokale politici die proberen de opvangcrisis te beteugelen.

We gaan langs in het Brabantse Cranendonck, waar Roland van Kessel burgemeester van VVD-huize is. Hij heeft een groot asielzoekerscentrum in zijn gemeente. Hoe kijkt hij naar de politieke ontwikkelingen?