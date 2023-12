Rotterdammer opgepakt in terreuronderzoek Duitsland en Denemarken

De politie heeft een 57-jarige Rotterdammer opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

De man werd gezocht door zowel de Deense als Duitse autoriteiten, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. Hij werd vanochtend aangehouden in Rotterdam-Zuid, officieel op verzoek van Duitsland. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

In hetzelfde onderzoek zijn in Denemarken nog drie verdachten opgepakt bij een anti-terreuractie. Wie de andere verdachten zijn, is niet bekendgemaakt. Tegenover het Deense persbureau Ritzau noemt premier Frederiksen de situatie "zeer ernstig".

Op een persconferentie werd bekendgemaakt dat de politie vooral in Kopenhagen en rond Joodse locaties zichtbaarder aanwezig zal zijn. Vooralsnog is er volgens de Deense politie geen intentie om het dreigingsniveau te verhogen van niveau 4 naar 5.

Dreigingsniveau Nederland

In Nederland is twee dagen geleden het dreigingsniveau verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. Vier jaar geleden stond het dreigingsniveau in Nederland voor het laatst op 4.