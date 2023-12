Meta’s X-alternatief Threads nu alsnog beschikbaar in EU

Threads is vanaf vandaag ook beschikbaar in de Europese Unie en daarmee wordt de app van Meta een grotere concurrent voor X. De app werd in juli gelanceerd en kende een vliegende start, maar de grote hoeveelheid aandacht zakte daarna snel weer weg.

Meta sloeg bij de lancering de EU bewust over. Dat had te maken met nieuwe regels, de Wet op Digitale Markten (DMA), die de machtspositie van grote techbedrijven zoals Meta moeten inperken. Meta's boodschap in juli was dat de wet te veel onzekerheid met zich zou meebrengen. Het leek ook een signaal aan beleidsmakers in Brussel dat nieuwe strenge wetgeving kan betekenen dat nieuwe diensten pas later naar de Europese markt komen.

Hoe reëel die zorgen uiteindelijk waren, is niet duidelijk. In de tussentijd is Meta wel officieel aangemerkt als 'poortwachter' onder de DMA, wat extra verplichtingen met zich meebrengt. Die verplichtingen treden in maart volgend jaar officieel in werking. Meta geeft gebruikers in de EU anders dan in de rest van de wereld de optie om Threads te gebruiken zonder profiel, al kun je dan geen berichten plaatsen of delen. Het bedrijf stelt dat het hiermee voldoet aan de eisen van Brussel.

Vergelijkbaar met X

Threads lijkt in veel opzichten op X, het voormalige Twitter dat in handen is van Elon Musk. De basis zijn twee tijdlijnen. De ene toont op basis van een algoritme de relevantste berichten, de andere de recentste. Ook kun je mensen volgen en teruggevolgd worden. Om het makkelijker te maken Threads te gaan gebruiken, heeft Meta het mogelijk gemaakt om in te loggen met een bestaand Instagram-account en het netwerk dat daar is opgebouwd ook op Threads te volgen. De app heeft in drie maanden tijd zo'n 100 miljoen maandelijkse actieve gebruikers gekregen en is daarmee nog wel een stukje kleiner dan X.

Toen Meta z'n X-rivaal presenteerde, deed het ook een opvallende belofte. Het zou mogelijk worden om gebruikers van Threads te volgen met een account van andere alternatieven voor X, zoals Mastodon of Bluesky en andersom. Dat kan omdat de techgigant hetzelfde onderliggende protocol, dat ActivityPub heet, ondersteunt.

Deze week, vlak voordat Threads dus binnen de EU beschikbaar kwam, kondigde Meta-CEO Mark Zuckerberg aan dat het bedrijf dit zou gaan testen. Dat maakt het potentiële netwerk veel groter en maakt het dus niet per se noodzakelijk om op Threads te zitten.

Andere strategie

Het is een stap die je wellicht niet zo snel verwacht van een techgigant als Meta. Van origine heeft het bedrijf juist apps, net als Twitter, die gesloten zijn. Je kunt niet met een Instagram-account iemand op X volgen. Meta kiest met Threads dus voor een andere strategie.

Op dit moment heeft Threads nog geen advertenties. Het ligt voor de hand dat die in de toekomst wel komen, aangezien dat het verdienmodel van al Meta's diensten is, maar vermoedelijk wil het bedrijf hiermee wachten totdat de app groter is. Ondertussen lukt het X juist steeds minder goed om advertenties te verkopen. Deze week schreef Bloomberg dat de inkomsten honderden miljoenen lager uitvallen dan vorig jaar. X probeert dat te compenseren met alternatieve inkomstenbronnen, zoals het abonnement Twitter Blue.

Beste papieren

Hoewel Threads op dit moment de beste papieren heeft om een geduchte concurrent voor X te worden, moet het zich nog wel bewijzen. Musks platform is onder meer groot geworden doordat het veel gebruikt werd om brekend nieuws te volgen.

Meta staat niet te springen om van Threads een nieuwsgedreven platform te maken. In oktober zei Adam Mosseri, hoofd van Threads en Instagram bij Meta, dat het bedrijf niet tegen nieuws is, maar dat het nieuws ook niet gaat "versterken". Mosseri lijkt daarentegen te hopen dat bijvoorbeeld sport, zoals basketbal, groot wordt op Threads.