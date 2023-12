Verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot failliet verklaard

De verpakkingsvrije winkel Pieter Pot is failliet verklaard. Een van de schuldeisers van het bedrijf, pensioenfonds BPFL, vroeg het faillissement bij de rechtbank aan vanwege een schuld van bijna 80.000 euro. Dat is toegekend, bevestigt oprichter Jouri Schoemaker aan de NOS.

De startup Pieter Pot begon als een duurzaam alternatief voor de supermarkt. Klanten konden producten kopen die in glazen potten werden geleverd in plaats van andere soorten verpakkingen. Zo wilde het bedrijf minder afval produceren.

Door middel van crowdfunding probeerde het bedrijf onlangs nog alle schulden af te betalen. Dat ging volgens de oprichter goed: van de benodigde 3 miljoen euro werd ruim 2 miljoen opgehaald. Schoemaker wilde meer tijd om het geld bij elkaar te sprokkelen en hoopte op coulance van de rechter.

Het faillissement kan ook nog wat betekenen voor de ongeveer 20.000 klanten van het bedrijf. Zij hebben nog potten waar statiegeld op zit of ze hebben nog een tegoed door ingeleverde potten. Bij sommige klanten is dat opgelopen naar tientallen euro's. Dat geld zijn mensen waarschijnlijk kwijt, want bij een faillissement staan zij vaak achteraan in de rij bij uitbetaling.

'Hoop op doorstart'

Het bedrijf boekte sinds de oprichting in 2019 nog geen winst. Het aantal klanten van Pieter Pot groeide niet hard genoeg om de stijgende kosten van de afgelopen jaren op te vangen. Volgens oprichter Schoemaker heeft het bedrijf "een te grote jas aangetrokken."

Daardoor kwam het bedrijf begin dit jaar ook al in de financiële problemen. Toen kon een bankroet worden voorkomen door flink in de kostenposten te snijden. Uiteindelijk doen de schulden uit het verleden het bedrijf alsnog de das om.

Voorlopig tenminste, want oprichter Schoemaker houdt "geloof in het concept" en mikt op een doorstart.