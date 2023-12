Fors minder overvallen dan vorig jaar, want 'minder contant geld'

In Nederland zijn dit jaar fors minder overvallen gepleegd dan vorig jaar. In 2022 waren er 670 overvallen, dit jaar zijn dat er tot begin deze week 490. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in De Telegraaf.

Bij een overval proberen criminelen met geweld of bedreiging geld of spullen afhandig te maken van mensen in bijvoorbeeld een winkel, bedrijf, woning of bij een waardetransport. Vergeleken met vorig jaar daalde het aantal overvallen dus met zo'n 25 procent. Die afname kwam ook voor de politie enigszins onverwachts, hoewel er "al wel een tijdje een verschuiving" is, zegt Jos van der Stap, nationaal coördinator overvallen bij de politie.

Het succes bij een overval is tegenwoordig vaak beperkt, zegt Van der Stap. "Want er is steeds minder contant geld." Daarom stappen criminelen volgens hem over naar andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel en cybercrime.

Jonge overvallers

In 2009 waren er nog bijna 3000 overvallen, zegt Van der Stap. De politie heeft sindsdien steeds meer ingezet op preventie en opsporing. Het type overvaller is in de afgelopen tien jaar veranderd: zware criminelen plegen minder vaak overvallen. Tegenwoordig "zijn het bijna allemaal jonge gasten die met een mes even snel iets proberen", zegt Van der Stap.

Ook worden er vaker overvallers opgepakt dan voorheen. "In 70 procent van de gevallen wordt er een verdachte aangehouden", zegt Van der Stap. "Dat komt ook omdat het vaak jonge daders zijn. Die maken fouten."

Hoewel het aantal overvallen nu afneemt, blijft de politie "erbovenop zitten". "Het zijn zeer ernstige delicten met een enorme impact op de slachtoffers."

Meer bankhelpdeskfraude

Daarnaast probeert de politie nieuwere vormen van criminaliteit te bestrijden, zoals bankhelpdeskfraude. Hierbij doen oplichters zich voor als medewerkers van een bank om geld te verkrijgen. Vooral oudere mensen zijn hiervan slachtoffer.

De politie slaagt er volgens Van der Stap in om ook bij deze delicten verdachten aan te houden. "Bij Opsporing Verzocht zie je ze allemaal langskomen."