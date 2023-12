Gary Lineker in opspraak door opmerkingen over minister Shapps

Linekers post op X was weer een reactie op opmerkingen van Shapps. De minister uitte op een persconferentie kritiek op Britse prominenten die een brief hadden ondertekend waarin ze opriepen om het omstreden Rwanda-plan te schrappen. Over Lineker zei Shapps: "Ik denk dat Gary Lineker door moet gaan met commentaar geven op voetbal en zich niet meer moet bemoeien met andere zaken."

Voormalig voetballer en Match of the Day-presentator Lineker had foto's van de minister van Defensie Grant Shapps geplaatst, samen met verschillende namen die Shapps in het verleden zou hebben gebruikt. Shapps zou bijvoorbeeld de gedragscode voor ministers en parlementsleden hebben overtreden door na zijn toetreding tot het parlement te blijven werken als marketeer onder het pseudoniem Michael Green.

Sindsdien hebben het VK en Rwanda een verdrag getekend dat de bescherming van asielzoekers moet garanderen. Een omstreden migratiewet die is bedoeld om het Rwanda-plan nieuwe leven in te blazen heeft deze week een eerste stemming in het Lagerhuis overleefd. Voordat de wet van kracht wordt zijn er wel nog meer stemmingen nodig in het Lager- en Hogerhuis.

Samir Shah zei tegen de commissie ook dat het "niet hielp" dat de presentator de brief had ondertekend. "Ik denk niet dat het erg nuttig was voor Gary Lineker of de BBC, of voor de zaak die hij steunt, omdat het een verhaal wordt over Gary Lineker en de BBC", zei hij.

De BBC presenteerde in september nieuwe regels over hoe toppresentatoren hun meningen op sociale media mogen uiten. Die afspraken waren nodig omdat Lineker in opspraak was geraakt door kritiek op het asielbeleid van premier Sunak.

Lineker sprak in maart op Twitter van een wreed beleid dat "niet veel verschilt van dat van Duitsland in de jaren 30". Na een storm aan kritiek werd de voetbalpresentator geschorst door de BBC.

Dat leidde weer tot een hausse aan steunbetuigingen voor hem: analisten en presentatoren weigerden te werken zolang Lineker van het scherm bleef. Hierop erkende de BBC dat het socialemediabeleid niet eenduidig was en "grijze gebieden" kende. Zo beriep Lineker zich op het feit dat hij freelancer is en bovendien sport doet op de publieke omroep en geen politiek verslaggever is.

'Richtlijnen niet gelezen'

Volgens de nieuwe regels is het voor gezichtsbepalende presentatoren verboden een politieke partij aan te vallen of te steunen zolang hun programma loopt en twee weken daarvoor en erna. Ook mogen ze niet individuele Britse politici bekritiseren, zich over omstreden onderwerpen uitlaten in verkiezingstijd of een officiële rol vervullen binnen een campagne.

Lineker, die grootverdiener is bij de BBC met een salaris van omgerekend ongeveer 1,57 miljoen euro, houdt vol dat hij de richtlijnen heeft gevolgd. Hij heeft ook kritiek geuit op het conservatieve parlementslid Jonathan Gullis, die de tv-presentator ervan betichtte de onpartijdigheidsregels van de BBC te hebben overtreden. Lineker schreef op X: "Jonathan heeft de nieuwe richtlijnen niet gelezen... of moet ik zeggen: heeft iemand ze aan hem voorgelezen?"