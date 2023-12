Spurs vestigen clubrecord met 18 nederlagen op rij, ondanks megatalent Wembanyama

Ondanks de komst van het megatalent Victor Wembanyama verliest San Antonio Spurs veel dit seizoen in de NBA. Afgelopen nacht leden de Spurs tegen Los Angeles Lakers (119-122) alweer hun achttiende nederlaag op rij, een clubrecord. Leuk voor de fans in de Texaanse stad is al dat verliezen niet, maar volgens twee voormalige Nederlandse topbasketballers en NBA-volgers is er geen reden voor paniek. "Het talent is er, ik ben onder de indruk", zegt Francisco Elson, zelf in 2007 NBA-kampioen met San Antonio, doelend op de potentie van de pas 19-jarige Wembanyama. In goede handen "Geduld is een schone zaak", meent Henk Norel, die jarenlang in de sterke Spaanse competitie op het hoogste niveau basketbalde. "Zijn coach Gregg Popovich is een opleider, die jonge spelers kan ontwikkelen. Wembanyama is daar in goede handen." En toch. Achttien keer op rij verliezen is heel veel, al maakt Detroit Pistons met een 'losing streak' van 21 wedstrijden het nog bonter op dit moment in de NBA. Maar Norel had wel verwacht dat San Antiono niet veel zou gaan winnen. "Het is een hartstikke jonge ploeg met nog veel onervaren spelers om Wembanyama heen. Ze zijn aan het bouwen. Het heeft tijd nodig."

Gregg Popovich - Foto: AFP

Menig coach in de topsport zou zich na zo'n serie nederlagen zorgen moeten maken over zijn positie, doch niet Popovich. De inmiddels 74-jarige coach, al 28 seizoenen op rij aan het hoofd van San Antonio, leidde de Spurs naar vijf NBA-titels en is een clubicoon, wiens positie eenvoudigweg niet ter discussie staat. "Natuurlijk is zeventien nederlagen op rij voor een legendarische coach als Popovich veel, dat vindt hij echt niet leuk", zegt Elson, die van 2006 tot en met 2008 twee seizoenen onder 'Coach Pop' speelde. Vechten belangrijker "Hij heeft een jonge ploeg, de play-offs gaan ze toch niet halen, dat weet Popovich. En het is ook niet zo dat ze elke wedstrijd dik verliezen. Hij vindt het belangrijker dat je vecht, you have to compete, zoals ze daar zeggen. Vergeet niet: de NBA is een sterke competitie, er zijn veel goede teams." Vechten doen de jonge Spurs, met Wembanyama voorop, de speler die ze afgelopen zomer als eerste kozen in de draft uit de pool met talenten. De jonge Fransman gooide er tegen Los Angeles Lakers 30 punten in, pakte 13 rebounds, schoot 4 van zijn 5 driepuntspogingen raak en blokte 6 schoten. Dat zijn statistieken waar een 'rookie' zich niet voor hoeft te schamen.

Victor Wembanyama in duel met Anthony Davis - Foto: EPA