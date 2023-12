Reflectoren aan stroomdraden tegen te pletter vliegen vogels

Netbeheerder Tennet is in Wageningen een proef begonnen om stroomdraden beter zichtbaar te maken voor vogels. Door markeringen in de draden te hangen hoopt Tennet dat minder vogels zich in de toekomst dood vliegen tegen de stroomdraden.

Jaarlijks vliegen zo'n miljoen vogels zich te pletter tegen stroomdraden, zegt Jac Hakkens, ecoloog bij Tennet, tegen Omroep Gelderland. Het gaat niet alleen om kleinere vogels, zoals spreeuwen en zangvogels, maar ook om grote vogels als ganzen en zwanen.

Lichtpuntje in het donker

De netbeheerder wil kijken of medewerkers met behulp van een drone markeringen kunnen ophangen aan de stroomdraden. Die markeringen, zogenoemde fireflies, hebben vier reflectoren: een rode, een gele en twee uv-reflectoren.

Die laatste twee reflectoren verzamelen overdag energie en stralen dat 's nachts uit, legt Hakkens uit. "Dat betekent dat dit type markering ook goed te zien is door vogels die in het donker vliegen. Daar waren we juist naar op zoek omdat de traditionele vorm van draadmarkering die wij toepassen, in de nacht minder goed te zien is."

Minder dode vogels

De kans dat de nieuwe markering succesvol is, is volgens Hakkens groot. "We zien in het buitenland dat het ongeveer 90 procent aan draadslachtoffers minder oplevert. Dat is natuurlijk wat we heel graag willen zien."

Dat ophangen gebeurt nu voor het eerst met een drone en dat heeft veel voordelen. "Het kan ook op andere manieren, met een helikopter bijvoorbeeld, maar dat is twintig keer zo duur. En een drone is veel minder verstorend voor mens en dier."

Toch brengt een drone ook nadelen met zich mee. "Het is heel weersgevoelig. Als er harde wind is, zoals maandag, dan is het onmogelijk om te vliegen", zegt Hakkens. "Als het windstil is, kunnen de dronepiloten daarentegen echt meters maken. Dan kunnen we 200 van die dingen per dag ophangen."