Vonnis vernietigd: Australische moeder 20 jaar onterecht vast voor kindermoorden

Een Australische rechter heeft het vonnis vernietigd van een moeder die veroordeeld was voor de moord op haar vier kinderen. Nieuw onderzoek wijst op natuurlijke doodsoorzaken.

"Het heeft veel gevergd, niet alleen financieel, maar ook emotioneel", zei Kathleen Folbigg (56) nadat het vonnis was geschrapt. "Bijna een kwarteeuw werd ik niet geloofd en verguisd, uitgemaakt voor de vreselijkste dingen. Toch bleef ik hopen en bidden dat ik ooit mijn naam kon zuiveren."

Folbigg had eerder dit jaar al gratie gekregen om haar snel vrij te kunnen laten. Nu bevestigt de rechter dat er sprake was van een gerechtelijke dwaling.

Tussen 1989 en 1999 verloor Folbigg vier kinderen. Caleb overleed negentien dagen na de geboorte, zijn broer Patrick stierf in 1991 acht maanden oud, Sarah stierf twee jaar later met tien maanden en Laura was in 1999 negentien maanden toen ze overleed.

Moderne Medea

Aanklagers meenden dat Folbigg haar kinderen had gesmoord. Hoewel direct bewijs ontbrak, wezen ze naar haar dagboeken, met bedenkingen over het moederschap. "Ik weet niet of ik er wel goed aan doe met nog een baby", schreef ze bijvoorbeeld tijdens de laatste zwangerschap. "Ik word achtervolgd door de schuld die ik voel."

Hoewel Folbigg volhield dat de ontboezemingen uit hun context waren gehaald, zag een jury er voldoende bewijs in. Ze werd in 2003 tot een celstraf van 30 jaar veroordeeld.

In de Australische pers werd Folbigg afgeschilderd als een kwaadaardige moeder, een moderne Medea, de koningin uit de Griekse mythologie die haar kinderen doodde. Ze kwam bekend te staan als de ergste vrouwelijke seriemoordenaar van het land.

Schadevergoeding geëist

Folbigg hield echter haar onschuld vol. Ook wetenschappers bleven twijfelen. Uit nieuw genetisch onderzoek bleek dat haar kinderen een aandoening hadden die hun dood had kunnen veroorzaken. In 2021 riepen negentig artsen en wetenschappers succesvol op de zaak te herzien.

"Ik ben dankbaar dat de ontwikkelingen in de wetenschap en genetica me nu kunnen vertellen waardoor mijn kinderen stierven", zei Folbigg geëmotioneerd in een eerste reactie op de uitspraak. "Het systeem wilde liever mij de schuld geven dan accepteren dat de dood van een kind plotseling en hartverscheurend kan zijn."

Haar advocaat zegt dat er een flinke schadevergoeding zal worden geëist. "Ik kan nog geen bedrag aangeven, maar het zal groter zijn dan ooit eerder is uitbetaald."