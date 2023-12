Laadproblemen nieuwe bussen Twente leiden tot vertragingen

In Twente klagen buschauffeurs over problemen bij de nieuwe elektrische bussen van de regionale vervoerder Arriva. Volgens hen kampen de bussen met oplaadproblemen en is er te weinig tijd om de bussen helemaal op te laden, wat leidt tot problemen in de dienstregeling. Arriva spreekt zelf van opstartproblemen. "Twente is een nieuw gebied voor ons en we zijn nog nooit met zoveel elektrische bussen tegelijkertijd gestart."

Arriva verzorgt sinds zondag het busvervoer in Twente en is een groot deel van de dieselbussen vervangen door elektrische exemplaren. De nieuwe bussen leveren problemen op, blijkt uit tientallen klachten die de afgelopen dagen zijn binnengekomen bij vakbond FNV.

Het zijn opmerkingen over bussen die veel te traag rijden door oplaadproblemen en systemen die niet functioneren, omdat de bussen niet voldoende zijn opgeladen. "Arriva rijdt met 106 bussen in Twente, waarvan er 66 elektrisch zijn. Daarvan rijden er maar 20 vlekkeloos", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag tegen RTV Oost.

'Tijdverlies in de te krappe dienstregeling'

Een buschauffeur met wie de regionale omroep sprak, bevestigt het beeld dat de vakbondsman schetst. "Er zijn problemen met de bussen. Die moeten naar binnen om opgeladen te worden", legt de buschauffeur, die anoniem wil blijven, uit. "De actieradius van de accu is minder dan voorspeld."

Daarbij komt ook nog eens dat het opladen van de bussen meer tijd kost dan verwacht waardoor chauffeurs in de knoei komen met de dienstregeling. Het leidt tot vertragingen of bussen die soms helemaal niet bij de halte komen.

Van der Gaag heeft deze klachten ook gezien "De bussen trekken heel traag op", geeft hij als voorbeeld. "Daardoor ontstaat veel tijdverlies in de veel te krappe dienstregeling. Als je met een kwartier vertraging rijdt, staan er boze mensen bij de halte."

Issues

Woordvoerder Liesbeth Oelen van Arriva erkent de problemen met de bussen. "We rijden met elektrische bussen die allemaal nieuw zijn. We ondervinden nu in de praktijk hoe dat gaat", zegt ze. "Het is voor ons een nieuw gebied en we hebben nog nooit met zo veel nieuwe elektrische bussen tegelijkertijd gereden."

Volgens Oelen zijn er vooral problemen rond het opladen van de elektrische bussen. "We merken nu dat daar wat issues zijn." Dat heeft volgens haar onder meer te maken met chauffeurs die kort voordat de laadtijd is verstreken het laadproces onderbreken, waardoor de accu van de bus niet vol zit op het moment dat de chauffeurs op pad gaan.

Probleem is volgens de buschauffeurs dat het laadproces onderdeel is van de dienstregeling. Een bus moet tussentijds worden opgeladen om de ritten te kunnen rijden die op een dag nodig zijn.

"Het laadproces is ingesteld op de dienstregeling", zegt Oelen. "Dat is allemaal gemaakt op papier. Dat luistert vrij nauw." Te nauw, vinden de chauffeurs die de FNV hebben benaderd. Volgens Oelen wordt alles gemonitord en volgen waar nodig aanpassingen.