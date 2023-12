Salarisverwerker: modale werknemer krijgt er netto zo'n 80 euro bij

Het merendeel van de werkenden gaat er volgend jaar in nettosalaris op vooruit, heeft salarisdienstverlener ADP berekend. Iemand met een modaal salaris van bijna 3400 euro bruto ontvangt daardoor in 2024 ongeveer 80 euro per maand netto meer.

De stijging van het nettoloon is het grootst bij werknemers die 40 uur werken en het minimumloon verdienen. Zij gaan er maandelijks 267 euro op vooruit ten opzichte van dit jaar. Dat komt doordat volgend jaar een nieuw wettelijk minimumuurloon wordt doorgevoerd.

Nu nog wordt het totale minimumloon gebaseerd op een 36-urige werkweek, het zogenoemde minimummaandloon. Dat was in het nadeel van mensen die 40 uur werkten, want die verdienden daardoor per uur iets minder. Daar komt dus vanaf volgend jaar verandering in en dat merken zij flink in hun nettoloon.

Niet meer koopkracht

De berekeningen van ADP houden geen rekening met pensioenpremies en aanvullende verzekeringen. Ook zijn individuele veranderingen, bijvoorbeeld een promotie of een vermindering van uren, er niet in meegenomen.

Hoewel mensen netto volgend jaar dus meer verdienen, betekent dat niet automatisch dat hun koopkracht er volgend jaar op vooruitgaat. "Helaas niet", zegt Dik van Leeuwerden van ADP. "Daarvoor moet je bijvoorbeeld ook naar je ziektekostenverzekering, de supermarktprijzen en de stijging van de gemeentelijke heffingen van volgend jaar kijken. Daar hebben wij geen rekening mee gehouden."