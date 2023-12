ABN Amro neemt beleggingsplatform Bux over om jongere klanten te trekken

ABN Amro doet voor het eerst sinds de nationalisatie vijftien jaar geleden een overname in Nederland. De bank, nog voor iets minder dan de helft in handen van de staat, neemt Bux over. Met dat beleggersplatform hoopt ABN Amro meer jonge klanten aan zich te kunnen binden.

Via Bux krijgt ABN Amro er een half miljoen, vooral jonge, klanten bij die zijn verdeeld over acht landen. Naast Nederland zijn dit België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Ierland. De overname past volgens ABN Amro in de wens om in Europa verder te groeien.

De overname van Bux volgt kort nadat de afbouw van het staatsbelang in ABN Amro zo'n zes jaar had stilgelegen. In september werd bekend dat demissionair minister Kaag van Financiën het staatsbelang had teruggebracht tot 49,5 procent. Twee weken geleden kondigde zij aan de komende maanden nog meer aandelen te gaan verkopen, tot het belang op 40 procent is uitgekomen.

Cryptomunten

Annerie Vreugdenhil, directeur van de divisie voor particulieren, zegt dat Bux iets biedt wat ABN Amro zelf niet in huis heeft: "Het is een snelgroeiend beleggingsplatform waar jonge klanten leren beleggen. Zij begrijpen die doelgroep beter dan wij. Wel kunnen wij deze klanten als zij ouder worden weer helpen met meer complexe beleggingsvragen. Het vult elkaar dus heel goed aan."

Bij het in 2014 opgerichte Bux kunnen klanten niet alleen in fondsen, maar ook in cryptomunten beleggen en ze kunnen er sparen. Recent verhoogde Bux de spaarrente naar 2,75 procent. Winst maakt het bedrijf niet. Vorig jaar zakte het nog voor bijna 16 miljoen euro in de rode cijfers.

Hoeveel ABN Amro voor Bux betaalt, is niet bekendgemaakt. De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders.

Overnamemogelijkheden

ABN Amro is sinds de nationalisatie in 2008 vooral bezig geweest met het verkopen of zelfs sluiten van onderdelen die niet meer bij de nieuwe bank passen. Zo werden drie jaar geleden nog de deuren van alle kantoren van de bedrijvendivisie buiten Europa gesloten.

Alleen de Europese tak voor rijke klanten, de private bank, deed in de staatsjaren enkele overnames. In België werden klanten van Société Generale overgenomen en in Duitsland die van Credit Suisse.

Twee jaar geleden lekte uit dat Goldman Sachs door ABN Amro was ingehuurd om te onderzoeken of er in Europa interessante overnamemogelijkheden waren. Na jaren van krimp wilde ABN Amro kijken of groei weer mogelijk zou zijn. Maar of de Amerikaanse bank met een lijstje is gekomen, is nooit duidelijk geworden.

Vorig jaar zomer bleek wel dat de Franse bank BNP Paribas in Den Haag tevergeefs had geïnformeerd of het ABN Amro kon kopen.