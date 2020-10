Giro: vandaag tijdrit • geen positieve coronagevallen tests donderdag en vrijdag

Jonathan Dibben (Lotto-Soudal) is om 13.00 uur de eerste renner die van het startpodium rolt. In het eerste kwarter krijgen we met Matthias Brändle en Alex Dowsett, die precies een week geleden verrassend toesloeg in de rit naar Vieste, meteen twee erkende tijdrijders op het parcours.

We hebben een paar namen en starttijden van kanshebbers op de dagzege op een rijtje gezet. De starttijden van alle renners vind je hier.

13.07 uur: Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation)

13.13 uur: Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation)

13.34 uur: Victor Campenaerts (NTT)

13.55 uur: Rohan Dennis (INEOS)

14.11 uur: Mikkel Bjerg (UAE)

14.20 uur: Filippo Ganna (INEOS)

15.40 uur: Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

15.46 uur: Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

15.49 uur: Wilco Kelderman (Sunweb)

15.52 uur: João Almeida (Deceuninck-QuickStep)