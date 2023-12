Japanse premier stuurt ministers weg vanwege corruptieschandaal

De Japanse premier Kishida heeft vier kabinetsleden vervangen die ervan worden verdacht smeergeld te hebben aangenomen en voor tienduizenden euro's aan donaties te hebben verzwegen, melden Japanse media. Ook vijf staatssecretarissen zullen worden vervangen.

Kabinetschef Hirokazu legde zijn taken neer en ook minister van Binnenlandse Zaken en Communicatie Suzuki heeft op verzoek zijn ontslag aangeboden, net als minister van Landbouw Miyashita en minister van Economische Zaken Nishimura.

Uit onderzoek is gebleken dat tientallen leden van de grootste factie van de regerende Liberaal Democratische Partij (LDP), beter bekend als de Abe-factie, hebben gesjoemeld bij het rapporteren van fondsenwervingen en geld in eigen zak hebben gestoken. In totaal zouden omgerekend enkele miljoenen euro's niet zijn geregistreerd.

Positie Kishida

Ook andere facties binnen de LDP worden onderzocht, waaronder de factie die tot vorige week onder leiding stond van Kishida. De premier hoeft pas in oktober 2025 nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar door de huidige ontwikkelingen is het volgens analisten de vraag of Kishida zelf kan aanblijven. Zijn populariteit is sinds het nieuws over het schandaal naar buiten kwam volgens peilingen gedaald tot 23 procent, het laagste percentage sinds hij in oktober 2021 aan de macht kwam.

De LDP leverde in de afgelopen twintig jaar vier premiers en wordt ook wel de "eeuwige regeringspartij" genoemd, maar de steun voor de partij is voor het eerst sinds 2012 gedaald tot onder de 30 procent.