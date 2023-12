CBS: drugsgebruik gaat vaak samen met slaapproblemen

Mensen die drugs gebruiken hebben vaker last van slaapproblemen dan mensen die dat niet doen. Waar 35 procent van de drugsgebruikers kampt met slaapproblemen, heeft 23 procent van de volwassenen die geen drugs gebruiken er last van. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, die het CBS jaarlijks uitvoert in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

In de periode 2021/2022 zeiden cannabisgebruikers het meest last te hebben van slaapproblemen: 40 procent. Ten opzichte van de periode 2017/2018 was dat een flinke stijging. Toen had bijna 32 procent van die groep ermee te kampen.

Gebruikers van andere drugs hebben er minder last van: in 2021/2022 zei 24 procent van deze groep slaapproblemen te ervaren. Vier jaar eerder was dat 26 procent.

Mensen die drugs gebruiken ervaren ook vaker mentale gezondheidsproblemen dan mensen die geen drugs gebruiken. Een kwart van de drugsgebruikers ervoer in 2021/2022 psychische klachten, tegen 13 procent van de niet-drugsgebruikers. Andersom geldt ook dat mensen met (mentale) gezondheidsklachten vaker aangeven drugs te gebruiken dan mensen die deze klachten hebben.

Cannabisgebruik nagenoeg gelijk gebleven

In 2021/2022 zei 10 procent van de volwassen bevolking, 1,4 miljoen mensen, weleens drugs te hebben gebruikt in het afgelopen jaar. Het gaat hier zowel om cannabis als harddrugs als amfetamine, xtc of cocaïne.

Van de volwassenen zei 5 procent in 2021/2022 weleens cannabis te gebruiken, zonder ook andere drugs te gebruiken. Daarmee was cannabis de meestgebruikte drug. 3 procent zei zowel cannabis als andere drugs te hebben gebruikt en 2 procent gebruikte enkel andere drugs dan cannabis.

Ten opzichte van de periode 2017/2018 bleef het percentage cannabisgebruikers (9 procent) ongeveer gelijk in 2021/2022. Het percentage combigebruikers (van 2,4 naar 3,0) en gebruikers van uitsluitend andere drugs (1,7 naar 2,4) steeg wel.