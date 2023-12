Huis van Afgevaardigden stemt voor afzettingsonderzoek Biden

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft formeel ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Hij zou in zijn tijd als vicepresident (2009-2017) op een ongeoorloofde manier van de zakentransacties van zijn zoon Hunter hebben geprofiteerd. Voor die beschuldigingen is tot op heden nooit bewijs gevonden. In het door de Republikeinen gedomineerde Huis stemden 221 leden voor en 212 tegen het voorstel. Biden noemt het onderzoek een "ongegronde politieke stunt" en zegt dat de Republikeinen in het Huis hem "met leugens" aan willen vallen. De poging om Biden uit zijn ambt te zetten zal vrijwel zeker mislukken: als het Huis al voor afzetting van de president stemt zal een tweederdemeerderheid in de Senaat - waar de Democraten een nipte meerderheid hebben - ermee in moeten stemmen. Wel kan het onderzoek Biden parten spelen bij zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Nieuwsuur maakte eerder een uitlegvideo over de beschuldigingen en in hoeverre ze Joe Biden raken:

Justitie in Amerika zet een speciaal aanklager in tegen Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president. Hij wordt al jaren van van alles beschuldigd. Hoe hard zijn die beschuldigen? En in hoeverre raken ze de verkiezingscampagne van Joe Biden? - NOS

In september vroeg de voorzitter van Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, meerdere onderzoekscommissies zich te buigen over de afzettingsprocedure tegen Biden. Er zou een "cultuur van corruptie" rondom Biden en zijn familie zijn aangetroffen. Tot dusver is er dus nooit bewijs geleverd dat Biden zijn invloed als vicepresident heeft misbruikt. Eerder op de dag zei Hunter Biden niet achter gesloten deuren te willen getuigen voor de commissie. In zijn eerste openbare verklaring sinds hij werd aangeklaagd voor het overtreden van de wapenwet en belastingontwijking zei hij dat hij "fouten heeft gemaakt", maar dat de Republikeinen hem proberen te "ontmenselijken" met als doel zijn vader Joe Biden te beschadigen. Hunter sprak de pers toe bij het Capitool in Washington: