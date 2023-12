Newcastle sneuvelt na zenuwslopend slot in groep des doods, Van Bommel klopt Barcelona

De groep des doods in de Champions League heeft een zenuwslopende ontknoping gekregen. Lang zag het ernaar uit dat Newcastle United Borussia Dortmund zou vergezellen in de achtste finales, maar uiteindelijk grepen de Noord-Engelsen overal naast. Paris Saint-Germain speelde gelijk in Dortmund (1-1) en gaat door in de Champions League. AC Milan won fortuinlijk in Newcastle (1-2) en bekert door in de Europa League. De droom van Sjachtar Donetsk om door te gaan in het kampioenenbal (in groep H) spatte hard uiteen in Portugal. Daar verloren de Oekraïners met 5-3. FC Antwerp pakte zijn eerste zege ooit in de Champions League tegen een B-elftal van Barcelona: 2-1. Porto en Barcelona gaan door in de Champions League en Sjachtar in de Europa League.

In de groep des doods wist Dortmund zich als enige al verzekerd van de achtste finales, maar daarvan was niets te merken in de openingsfase van het duel met PSG. Beide ploegen legden een moordend tempo op de mat en regen de kansen aaneen, maar gingen toch rusten met 0-0. Kylian Mbappé was het dichtst bij een goal. Hij liep simpel uit de rug van Niklas Süle, omspeelde doelman Gregor Kobel en dacht de bal rustig binnen te schieten. Maar dat was buiten Süle gerekend die al glijdend, met hoog geheven been de bal nog voor de doellijn wegwerkte. Newcastle van hemel in hel In Newcastle stal voor rust Fikayo Tomori de show. De Engelsman van Milan hield met een ultieme tackle vlak voor de eigen doellijn Almiron van scoren. Daarna kroop Milan - vorig jaar nog halvefinalist - eindelijk uit de schulp en kreeg een kans via Leao. De thuisclub bleef de betere op het veld en kreeg na een half uur eindelijk de beloning: Tijjani Reijnders vergat even mee te verdedigen en was zo te laat toen Joelinton de bal op bijzonder fraaie wijze in de verre kruising poeierde.

Na rust werd de ban in Dortmund toch gebroken. Na gepruts van Achraf Hakimi kwam de bal voor de voeten van Karim Adeyemi en die schoof de bal in de hoek. Amper vijf minuten later maakte PSG weer gelijk. Mbappé dolde zijn tegenstander, trok de bal terug naar de rand van de zestien en daar stond de 17-jarige Warren Zaïre-Emery om de bal binnen te schieten. Toen Christian Pulisic AC Milan tegen de verhouding in ook nog naast Newcastle had geschoten, zag de wereld er opeens heel anders uit in Noord-Engeland. Bij twee remises zou PSG immers overwinteren.

Een kwartier voor tijd moest VAR Dennis Higler in Dortmund aan de bak om te beoordelen of Mbappé net wel of net niet buitenspel had gestaan voor hij de 2-1 maakte. De goal werd afgekeurd, wat in Newcastle met applaus werd ontvangen. Dat verstomde toen Rafael Leão de paal raakte en veranderde in treurnis toen invaller Samuel Chukwueze Milan met een fraaie krul op 2-1 bracht. In Dortmund werd niet meer gescoord en omdat ook een miraculeuze ommekeer in Newcastle uitbleef, viel het doek voor de Engelsen. Verwarring in Oporto Trainer Marino Pusic en zijn assistent Chris van der Weerden konden ook nog doorstoten in de Champions League met Sjachtar Donetsk, maar dan moest wel gewonnen worden bij FC Porto. Die uitdaging bleek te zwaar: 5-3.

Mark van Bommel had met Antwerp alle duels verloren, maar zag zijn ploeg binnen een minuut verrassend op 1-0 komen tegen Barcelona: Arthur Vermeeren profiteerde van geblunder in de Catalaanse verdediging. De jonge Vlaamse middenvelder stond met een slordigheid ook aan de basis van de 1-1 van Barcelona, dat Frenkie de Jong en de meeste andere grote namen op de bank hield. Barcelona brak razendsnel uit en schonk Ferran Torres de kans om te scoren. De tweede helft begon met een afgekeurde goal van Vincent Janssen, een schot op de lat van Lamine Yamal en een rode kaart voor Sergi Roberto, die na beraad met de VAR werd omgezet in geel. Veel zal daarover niet worden nagepraat, want na opnieuw een fout van Oriol Romeu schoot Janssen de Belgische kampioen alsnog op voorsprong: 2-1.