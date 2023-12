Feyenoord verlaat Champions League met zure nederlaag bij Celtic

De Rotterdammers waren al zeker van de derde plaats in groep E en overwintering in de Europa League. Atlético Madrid kroonde zich tot groepswinnaar met een 2-0 zege op Lazio, door doelpunten van Antoine Griezmann en Samuel Lino.

Feyenoord heeft de Champions League verlaten met een 2-1 nederlaag bij Celtic in zijn laatste groepswedstrijd. In blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Arne Slot het beslissende doelpunt tegen.

Bij Feyenoord begon Mats Wieffer, die afgelopen week ziek was, op de bank en kreeg Thomas Beelen centraal achterin de kans om zich te laten zien. Dat ging ten koste van Gernot Trauner.

In een wedstrijd die alleen van belang was voor de eer, de statistieken, de winstpremie en ter vermaak van het publiek was het Celtic dat in de beginfase het beste van het spel had. Het leidde onder meer tot een kans voor Kyogo Furahashi, maar het schot van de Japanner werd knap gekeerd door doelman Justin Bijlow.

Prachtige aanval

Halverwege de eerste helft kwam Feyenoord los en de Rotterdammers waren meteen gevaarlijk. Zo werd in de 22ste minuut een prachtige aanval op de mat gelegd: na een hakje van een Calvin Stengs en een steekpass van Luka Ivanusec passeerde Santiago Gimenez doelman Joe Hart, maar de Mexicaan stond nipt buitenspel.

Even later greep Hart in bij een nieuwe grote kans van Gimenez. Maar na ruim een half uur kwam Feyenoord toch op achterstand.