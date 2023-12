Modebedrijf Omoda spant rechtszaak aan tegen Chinese autofabrikant

Het Nederlandse modebedrijf Omoda neemt juridische stappen tegen de Chinese autofabrikant Chery. Die lanceert in april 2024 drie automerken op de Nederlandse markt, waaronder Omoda. Daar is het Zeeuwse familiebedrijf niet blij mee en het is daarom een zogenoemde oppositieprocedure begonnen. Daarmee kunnen merken bezwaar maken tegen de inschrijving van nieuwe merken.

"We hebben al twintig tot vijfentwintig jaar heel veel geïnvesteerd in onze naamsbekendheid in de Benelux", zegt topman Jan Baan tegen Omroep Zeeland. "Onze exclusieve merknaam is heel belangrijk voor ons." Volgens hem heeft de introductie van het automerk Omoda nu al een negatieve impact op zijn bedrijf.

Zo komen mensen op de website van het modebedrijf terecht die daar heel snel weer vertrekken. "Kennelijk zijn ze dan op zoek naar informatie over die auto. Andersom kan dat ook gebeuren. Dat onze potentiële klanten bij de auto terechtkomen. Dat willen we niet."

Chery zegt dat een tweede merknaam Omoda op de Nederlandse markt geen juridische problemen oplevert, omdat het over twee verschillende branches gaat. Volgens een woordvoerder van het modebedrijf is er al geruime tijd geleden contact geweest over het gebruik en de afbakening van de merknaam.

Maar de laatste contactverzoeken van Omoda aan Chery bleven onbeantwoord. "Daarom heeft Omoda een oppositie ingediend om zo de merknaam te beschermen", aldus de woordvoerder.

Andere productcategorie

Het modebedrijf Omoda verkoopt behalve schoenen sinds een aantal jaar ook kleding. Het heeft meer dan dertig winkels in Nederland en een vestiging in Antwerpen. Ook richt het merk zich op online verkoop van kleding in landen als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

Het automerk Omoda wordt in meer dan tien landen verkocht en heeft ook plannen om uit te breiden naar Nieuw-Zeeland en Brazilië. Het profileert zich niet als budgetmerk, maar richt zich op "een nieuwe generatie jonge mensen met een midden- of hoog inkomen". Het automerk bestaat al in onder meer Mexico, Australië en Maleisië.

Volgens merkenrechtadvocaat Radbout Ribbert wordt het lastig voor het Zeeuwse bedrijf om gelijk te krijgen bij de rechter. "Als je in dezelfde productcategorie gaat zitten, kan dit wel een probleem zijn. Maar daar is hier geen sprake van."