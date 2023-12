EU deblokkeert miljarden voor Hongarije aan vooravond EU-top

Hongarije kan alsnog miljarden aan EU-geld krijgen omdat het heeft geluisterd naar een reeks eisen die Brussel aan het land had gesteld. De fondsen waren vorig jaar door de EU bevroren, omdat Hongarije niet voldeed aan Europese criteria voor corruptiebestrijding en de rechtspraak.

Hongarije kan nu weer aanspraak maken op in totaal zo'n 10 miljard euro, bestemd om de infrastructuur te verbeteren. Het land heeft in principe recht op meer EU-geld - zo'n 30 miljard euro in totaal - maar de rest blijft voorlopig bevroren.

Tegelijk met het deblokkeren van de miljarden gaf de Europese Commissie wel een waarschuwing aan de regering van premier Orbán. Daarin staat dat Brussel de politieke ontwikkelingen in Hongarije nauwgezet zal blijven volgen. Mochten er opnieuw problemen ontstaan, dan kunnen de fondsen opnieuw worden bevroren.

Al langer onenigheid

De onenigheid over de EU-gelden loopt langere tijd; Brussel gaf Hongarije meerdere waarschuwingen omdat het te weinig deed tegen corruptie. Zo kwamen EU-gelden vaak niet op de juiste plaats terecht, bleek uit onderzoek. Daarnaast waren de hervormingen van het Hongaarse rechtsstelsel de Commissie een doorn in het oog.

De waarschuwingen leidden er uiteindelijk toe dat de Commissie eind vorig jaar de geldkraan dichtdraaide. Het was de eerste keer dat Brussel die maatregel nam. Brussel stelde 27 voorwaarden op waar Hongarije aan moest voldoen om het geld alsnog te krijgen; zo moest het een onafhankelijke anti-corruptie-waakhond in het leven roepen. Aan een deel van die voorwaarden is nu dus voldaan. Zo is onder meer de onafhankelijkheid van het Hongaarse hooggerechtshof versterkt.

Niet op onze agenda

Waarnemers zien in het vrijmaken van de tegoeden een poging om Orbán gunstig te stemmen. Het besluit komt aan de vooravond van een belangrijke EU-top, morgen en vrijdag, en op het programma staan gesprekken over de toetreding van Oekraïne tot de EU.

Orbán staat bekend als bondgenoot van de Russische president Poetin en dreigde recent nog EU-hulp aan Oekraïne tegen te houden. Dat gaat om een plan om nog eens 50 miljard euro uit te trekken voor het land, waar het merendeel van de lidstaten voor is.

Premier Rutte zei vanmiddag bij aankomst in Brussel dat Hongarije er wat hem betreft niet op hoeft te rekenen dat de EU op deze top de eisen inwilligt. "Daar kun je helemaal geen besluiten over nemen", aldus Rutte. "Het zal allemaal wel. Maar het lastige is natuurlijk, dat staat niet op onze agenda. Dus dat kun je op deze top niet bespreken."

Hij sprak tegen dat er een verband is tussen het deblokkeren van de EU-gelden en dreigementen van Hongarije. Ook de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Věra Jourová, ontkende zo'n verband; volgens haar gaat het om een agendatechnisch punt en is er sprake van "puur toeval".