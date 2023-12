Apeldoorns stroomnet vol: ruim honderd nieuwe warmtepompen kunnen niet aangesloten

In een appartementencomplex in Apeldoorn staan 124 gloednieuwe warmtepompen uit omdat er geen plek meer is op het stroomnet. Netbeheerder Alliander verwacht daar in het eerste kwartaal van 2025 verandering in te brengen, schrijft Omroep Gelderland. Dat het niet eerder kan, komt onder meer door een tekort aan materiaal en personeel.

Bewoners van de ouderenwoningen hebben nu dus een warmtepomp in de berging staan, maar hun woningen worden volgend jaar toch nog met een gasketel verwarmd. Terwijl het juist de bedoeling was om met de warmtepompen te woningen te verduurzamen.

De directeur van de woningcorporatie vindt het vervelend. "Maar als we die pompen aansluiten, lopen we de kans dat de hele wijk zonder elektriciteit komt te zitten", zegt hij tegen de regionale omroep. "Dat willen we niet. Maar het tekent wel de urgentie van versterking van het lokale net. We moeten van het gas af, het kan niet zo zijn dat capaciteitsproblemen in de weg gaan zitten."