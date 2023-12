Met Brugts in de basis boekt Barcelona riante Champions League-overwinning

Meteen na de aftrap - Barcelona lette even niet goed op - kreeg de thuisploeg zijn grootste kans van de wedstrijd, maar een afstandsschot van Hanna Andersson eindigde via de handen van keepster Sandra Paños op de lat.

Het eerste speldenprikje was nog van Rosengard, daarna was het Barcelona dat de klok sloeg op het Zweedse kunstgras. Na twee kansen voor Spaans international Salma Paralluelo was het na ruim een kwartier Rosengard-verdediger Jessica Wik die de Catalanen onbedoeld op voorsprong schoot.

Met Esmee Brugts in de basis heeft FC Barcelona ook zijn derde groepswedstrijd in de Champions League eenvoudig gewonnen. De Spaanse titelhouder versloeg in Malmö FC Rosengard met 6-0.

Barcelona zorgde er vervolgens voor dat de wedstrijd al in de eerste helft was beslist. Acht minuten voor rust schoof Paralluelo knap de tweede goal binnen en vlak voor rust schoot Patricia 'Patri' Guijarro van achttien meter de 3-0 in de kruising.

Eenrichtingsverkeer

In de tweede helft bleef het eenrichtingsverkeer naar het Zweedse doel. Er was enige verbazing toen Mariona Caldentey in het strafschopgebied onderuit werd geschoffeld door Schots international Fiona Brown en de Poolse scheidsrechter gewoon liet doorspelen. Maar een paar minuten later was dat alweer vergeten toen Gouden Bal-winnares Bonmatí de 4-0 binnentikte.

De strafschop voor Barça kwam er alsnog toen in één aanval Brugts en Clàudia Pina in het zestienmetergebied ten val werden gebracht. De twee overtredingen leverden één strafschop op, die door Caldentey werd benut. Niet lang daarna, in de 78ste minuut, werd Brugts gewisseld. In blessuretijd schoot Martina Fernández ook nog de 6-0 binnen.

Na een eerdere 5-0 zege op Benfica en 3-1 winst bij Eintracht Frankfurt gaat Barcelona met 9 punten riant aan kop in groep A. Rosengard blijft op 0 punten staan.