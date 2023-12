City behoudt perfecte score dankzij scorende debutant en 'Noorse Messi'

In navolging van Real Madrid is ook Manchester City foutloos door de groepsfase van de Champions League gewandeld. In de laatste wedstrijd in groep G won het met een B-ploeg met 1-2 bij Rode Ster Belgrado. Ook RB Leipzig speelde niet met zijn sterkste elf, maar won wel met 2-1 van Young Boys. Beide uitslagen deden er niet meer toe wat de volgorde in groep G betreft. Manchester City en RB Leipzig gaan door naar de achtste finales in de Champions League, Young Boys mag het gaan proberen in de tussenronde van de Europa League.

De eindstand in groep G van de Champions League. - Foto: NOS

Rode Ster Belgrado-Manchester City was het duel tussen de laatste winnaar van de Europa Cup I (oude stijl) en de winnaar van de meest recente editie van de Champions League. Over topspelers als Dejan Savicevic, Robert Prosinecki, Sinisa Mihajlovic of Vladimir Jugovic beschikt Rode Ster al lang niet meer en dus is het niet zo gek dat de Servische kampioen na vijf wedstrijden al zeker was van de laatste plaats in groep G. Voor grote namen moet je tegenwoordig in Manchester zijn, maar in Belgrado zaten de meesten van hen op de bank.

De supporters van Rode Ster Belgrado memoreren aan 1991, toen de club de Europa Cup I en later ook de wereldbeker won. - Foto: EPA

Het hoogtepunt van de wedstrijd was de openingstreffer van Micah Hamilton, die in Belgrado zijn debuut maakte voor City. De net 20-jarige buitenspeler ontving de bal op randje buitenspel, dreigde naar binnen en poeierde vervolgens onhoudbaar hoog in de korte hoek. Na rust werd het leuk toen Rode Ster twee keer in een paar seconden de reflexen van de Duitse doelman Ortega op de proef stelde: eerst redde hij op een volley van Cherif Ndiaye en kort daarna tikte hij een poeier van Guélor Kanga stijlvol over de lat.

Hamilton dankt de hogere machten voor zijn doelpunt - Foto: EPA

De treffer viel aan de andere kant. De 20-jarige Oscar Bobb, ook wel de 'Noorse Messi', begon op een meter of twintig aan een dribbel, passeerde meerdere verdedigers en schoot de bal slinks met de buitenkant van de voet in de hoek. Invaller Jovan Mijatovic (18) raakte daarna de buitenkant van de paal, voordat de Zuid-Koreaan Hwang de verdiende eretreffer liet noteren voor de thuisclub. De 1-3 kwam op het bord vanaf elf meter, nadat Hamilton in de mangel was genomen. Kalvin Phillips - veelgeprezen door coach Pep Guardiola, maar zelden opgesteld - kreeg zo de kans zijn bleke seizoen wat kleur te geven. De net ingevallen Nathan Aké kon niet voorkomen dat Alexander Katai nog 2-3 op het scorebord kopte.

Leipzig-B wint ook Ook bij RB Leipzig, net als City al zeker van overwintering in de Champions League, kregen de beste spelers rust. Zo begon Oranje-international Xavi Simons op de bank in het laatste groepsduel met het Zwitserse Young Boys, net als clubtopscorer Loïs Openda (oud-Vitesse) en doelman Janis Blaswich (oud-Heracles). De reserven van Leipzig dachten vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Benjamin Sesko omspeelde keeper David Von Ballmoos en scoorde, maar na het juichen kreeg hij de boodschap dat de VAR buitenspel had geconstateerd.

Benjamin Sesko vierde twee treffers tegen Young Boys, maar alleen de tweede werd goedgekeurd. - Foto: Reuters