Koploper Twente wint ook tiende eredivisieduel na achterstand tegen PEC

Koploper FC Twente heeft ook zijn tiende duel van dit seizoen in de eredivisie vrouwen gewonnen. Thuis tegen PEC Zwolle stond de ploeg van trainer Joran Pot achter in de rust, maar dankzij twee doelpunten van Liz Rijsbergen werd er toch gewonnen: 2-1.

PEC begon beter in Enschede en pakte in de negentiende minuut de leiding: Jasmijn Dijsselhof lobte de bal over Twente-keepster Daniëlle de Jong (0-1). Pas na een half uur liet Twente aanvallend wat zien. De Amerikaanse spits Taylor Ziemer raakte de paal.

Twente recht de rug

In de tweede helft voerde de thuisploeg de druk op en dat leidde tot de 1-1. Een schot van Rijsbergen werd aangeraakt en plofte via de binnenkant van de paal binnen. Twente bleef drukken en in de 84ste minuut maakte diezelfde Rijsbergen de bevrijdende 2-1. Ze controleerde een lange bal en tikte die behendig over PEC-keepster Inge Tijink.

Het was alweer het achtste doelpunt dit seizoen van Rijsbergen. Daarmee bezorgde ze haar ploeg niet alleen de overwinning, maar ook de 21ste thuiszege op rij.