Ook buitenlandse verbazing over vliegvakantie koningspaar, 'nog nooit gebeurd'

De Griekenlandvakantie van de Oranjes tijdens de gedeeltelijke lockdown leidt ook tot verbazing in internationale media. Terwijl het kabinet van burgers vraagt om zo min mogelijk te reizen, pakten koning Willem-Alexander en Máxima gisteren het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla in Griekenland.

De Duitse krant Bild zet in een stuk dat begint met de zin "Dit is nog nooit voorgekomen..." de coronasituatie in Nederland op een rij: dat de eerste IC-patiënten waarschijnlijk vandaag weer naar Duitsland komen, dat premier Rutte wil dat sociale contacten beperkt worden en dat de horeca moest sluiten. "En dan vliegt de koning naar Griekenland?", schrijft de krant.

De Duitse nieuwssite Focus spreekt in een artikel over de "storm van verontwaardiging" die over de vakantie is ontstaan. Ook onder meer Al Arabiya en Sky News berichten online over de kritiek van Kamerleden en anderen op de reis.