Nieuw onderzoek wijst uit: hormoon oorzaak van zwangerschapsmisselijkheid

Onderzoekers denken te hebben ontdekt waarom zwangeren zwangerschapsmisselijkheid ervaren. Een nieuwe studie naar het fenomeen wijst naar een hormoon dat door de foetus wordt aangemaakt en wordt afgegeven via het bloed.

Het zorgt ervoor dat de drager van het kind misselijkheid ervaart, vooral in het eerste trimester van de zwangerschap. Het onderzoek van onder meer de universiteit van Cambridge is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Het gaat om het hormoon GDF15, waarvan tijdens de zwangerschap verhoogde waarden te zien kunnen zijn. "We weten nu dat vrouwen ziek worden tijdens de zwangerschap wanneer ze worden blootgesteld aan hogere GDF15-waarden dan waaraan ze gewend zijn", zegt een van de onderzoekers tegen het Britse dagblad The Guardian.

Zwangerschapsmisselijkheid komt bij ongeveer 80 procent van de zwangeren voor. Ongeveer 2 procent van hen kampt met een extreme vorm van zwangerschapsmisselijkheid, hyperemesis gravidarum genoemd.

Dit kan leiden tot uitdroging en in zo'n geval is een ziekenhuisopname nodig. Tot dit onderzoek was onduidelijk waardoor zwangerschapsmisselijkheid wordt veroorzaakt, al hadden wetenschappers wel een vermoeden dat GDF15 een rol speelt.

Nieuwe mogelijkheden

In de nieuwe studie ontdekten onderzoekers dat zwangeren die kampen met hyperemesis gravidarum veel hogere hoeveelheden van het hormoon in het bloed hebben. Maar de wetenschappers wijzen ook op iets anders: volgens hen maakt het ook uit hoeveel GDF15 iemand voor de zwangerschap al in het lichaam had.

De onderzoekers keken onder meer naar vrouwen uit Sri Lanka die een zeldzame bloedaandoening hebben. De hoeveelheid GDF15 was bij hen daardoor van nature hoog en het team ontdekte dat zij nauwelijks last hadden van misselijkheid of overgeven.

Wetenschappers zeggen dat het dankzij de ontdekking waarschijnlijk mogelijk wordt om effectievere behandeling en medicatie te ontwikkelen. Ook verwachten ze dat voorkomen van (extreme) zwangerschapsmisselijkheid in de toekomst misschien zelfs lukt. Zo zouden vrouwen die van nature weinig GDF15 aanmaken, baat kunnen hebben bij het stapsgewijs toegediend krijgen van het hormoon vóór de zwangerschap.