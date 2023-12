Gemeenten en RAI nemen extra maatregelen na verhoogd dreigingsniveau

Het verhoogde dreigingsniveau in Nederland is voor de gemeenten Maastricht en Valkenburg reden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. De gemeentes organiseren jaarlijks grote kerstevenementen. Ook evenementencentrum RAI in Amsterdam schroeft de beveiliging op.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verhoogde het dreigingsniveau in Nederland gisteren van niveau 3 naar 4, het op één na hoogste niveau. Daarmee is er een reële kans op een aanslag.

De oorlog tussen Israël en Hamas en arrestaties en aanslagen in buurlanden van Nederland zijn de belangrijkste oorzaken van de verhoging. Volgens de NCTV is er vooral sprake van een toegenomen dreiging vanuit het jihadisme, de radicaal-islamitische ideologie die oproept tot "een heilige oorlog tegen ongelovigen".

Markten in grottenstelsels

In Duitsland zijn de afgelopen maand meerdere mensen gearresteerd voor het plannen van een terreuraanslag tijdens de kerstperiode of op een kerstmarkt.

"Ook in Keulen. Dat ligt op steenworp afstand van hier", zegt de Valkenburgse burgemeester Daan Prevoo. Hij schroeft de beveiliging op de kerstmarkten op vanwege het verhoogde dreigingsniveau. "Die markten bevinden zich in de grottenstelsels. Dus de bezoekers zijn ondergronds, wat extra risico met zich meebrengt."

Maastricht neemt ook extra maatregelen, maar wil niet zeggen welke. De stad wordt tijdens de feestdagen voor een maand omgebouwd tot een grote kerststad met veel evenementen. Zuid-Limburg trekt jaarlijks honderdduizenden kersttoeristen, van wie er veel uit het buitenland komen.

Extra beveiliging RAI

De RAI in Amsterdam, waar het Amsterdamse Winterparadijs plaatsvindt, geeft ook aan dat de beveiliging is opgeschroefd vanwege het verhoogde dreigingsniveau.

Dat geldt niet voor de Jaarbeurs in Utrecht en Ahoy in Rotterdam. Daar willen ze per evenement beoordelen wat nodig is.

De gemeenten Den Haag en Utrecht nemen sinds 7 oktober al extra maatregelen door de situatie in Gaza en Israël. In Utrecht gaat het om maatregelen "die al passen bij dit verhoogde dreigingsniveau", zegt een woordvoerder.

"De laatste tijd zien we dat de spanningen in de samenleving oplopen. Dat blijkt niet alleen uit antisemitisme, maar ook uit dreiging tegen de islamitische gemeenschap. De afgelopen tijd hebben we al zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen."

Amsterdam en Groningen

De gemeente Amsterdam doet geen uitspraken over veiligheidsrichtlijnen in het openbaar. Een woordvoerder zegt dat er geen standaardmaatregelen zijn voor gemeentes als het dreigingsniveau wordt verhoogd.

En waar Zuid-Limburg veel kersttoeristen trekt, is dit in Groningen niet het geval. Die gemeente ziet daarom geen reden om extra maatregelen te nemen.