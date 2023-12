OM vervolgt Gianni de W. voor online seksueel misbruik van dertig slachtoffers

Gianni de W. uit het Brabantse Etten-Leur wordt vervolgd voor online seksueel misbruik van dertig slachtoffers. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De W. wordt ervan verdacht in totaal 171 slachtoffers te hebben afgeperst.

Dat zijn voornamelijk minderjarige meisjes. De W. zou hen hebben verleid tot het sturen van naaktfoto's, om ze daar vervolgens mee af te persen. Deze praktijk staat bekend als sextortion. Dertig slachtoffers hebben aangifte gedaan tegen de 24-jarige man, schrijft Omroep Brabant. "Er zijn nog meer meisjes geïdentificeerd en opgespoord, maar zij wilden geen aangifte doen", zegt de officier van justitie. "We hebben ons gefocust op de meisjes die aangifte of melding hebben gedaan."

Op de computer van de verdachte is ook een grote hoeveelheid kinderporno gevonden. In januari zei de officier van justitie op NPO Radio 1 dat het een van de grootste onderzoeken naar online misbruik van minderjarigen ooit is in Nederland.

Stopgesprek

De W. werd in oktober 2022 aangehouden en zit sindsdien vast. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen had gevonden in zijn computer. In sommige mappen stonden duizenden afbeeldingen van een slachtoffer.

De verdachte was als 15-jarige al bekend bij de politie. Nadat hij toen een meisje online had willen aanzetten tot ontucht, voerde de politie een zogenaamd 'stopgesprek' met hem. De W. beloofde destijds het beeldmateriaal te verwijderen, maar later bleek dat hij dat niet gedaan had.

Hulp en begeleiding

De W. benaderde zijn slachtoffers onder valse namen zoals Bryan.snapx en Bryansnelgeld via sociale media. Hij bood geld voor het sturen van een (naakt)foto en dreigde daarna de foto online te zetten als ze hem niet nog meer beeldmateriaal zouden sturen. In enkele gevallen heeft hij dat ook gedaan, meldde het OM in januari van dit jaar.

Sommige slachtoffers kenden de verdachte ook in het echte leven. Een van hen had een band met hem omdat ze beiden werden gepest op school. Ze vertelde De W. dat ze werd afgeperst met seksueel getint materiaal, niet wetende dat hij degene was die haar afperste.

Tijdens de voorbereidende zitting waren meerdere slachtoffers aanwezig in de zaal. De verdachte was er zelf ook. "Ik moet het gewoon ondergaan", zei hij. De W. zegt dat hij meewerkt aan onderzoeken en in de gevangenis hulp en begeleiding krijgt.

De zaak wordt in maart volgend jaar inhoudelijk behandeld.