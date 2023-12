VVD wil pas op de plaats spreidingswet, tot verbijstering groot deel Kamer en burgemeester Ter Apel

Tijdens het debat over de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie deed VVD-leider Yesilgöz tot grote verrassing van andere fractievoorzitters het voorstel om pas op de plaats te maken met de spreidingswet. Ze doet daarvoor een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer.

Yesilgöz kwam hiermee namens PVV, NSC en BBB. De vier partijen willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Belangrijk onderwerp daarbij is het inperken van de immigratie. En het invoeren van een grote stelselwijziging over de spreiding van asielzoekers past daar niet bij, zo verdedigt Yesilgöz het voorstel. "Er is een nieuwe meerderheid, deze motie straalt dat uit."

Verbijsterd

Andere partijen reageren verbijsterd op dit voorstel. "De wet is van uw eigen VVD-staatssecretaris Eric van der Burg, wat een streek zeg", zei PvdD-leider Ouwehand.

D66-leider Jetten hield Yesilgöz voor dat zij ook nog demissionair minister van Justitie is. "U en ik zitten in het demissionaire kabinet. Vrijdag moeten wij dus uw voorstel bespreken. Als D66, CDA en CU dan zeggen: dat gaan we niet doen, welke consequenties verbinden u en de VVD daar dan aan?"

Hij vraagt Yesilgöz wat de burgemeester van Ter Apel, die in de zaal zit, hiervan moet vinden: