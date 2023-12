AZ 'voelt zich veilig' bij Legia Warschau voor belangrijk en beladen duel

Sportief gezien is het één van de belangrijkste duels van het jaar voor zowel AZ als tegenstander Legia Warschau. Het laatste groepsduel morgenavond in de Conference League. Wie wint gaat door en overwintert. Bij een gelijkspel is Legia de gelukkige. AZ-middenvelder Jordy Clasie is blij dat de doelstelling duidelijk is: "We weten dat we moeten winnen, het zal een mooie wedstrijd worden. We moeten op het veld uitvechten wie er door mag." Verdedigers Bruno Martins Indi en Riechedly Bazoer maken na blessures weer deel uit van de selectie. Doelman Mathew Ryan mist het duel. De Australiër liep op een training een jukbeenbreuk op. Veiligheid en wraak Maar op een persconferentie gaat het een dag voor de wedstrijd vooral over veiligheid en wraak nemen. Rond het heenduel tussen AZ en Legia, begin oktober in Alkmaar, liep het uit de hand. Eerst met supporters, maar na afloop van de wedstrijd ook met spelers en staf van Legia. Ze werden door de politie tegengehouden toen ze het stadion wilden verlaten. Daarbij ontstonden schermutselingen. Twee Legia-spelers werden gearresteerd, omdat ze AZ-personeel dusdanig zouden hebben verwond dat er medische zorg nodig was. De verontwaardiging voor het oppakken van de spelers was groot in Polen. Uit angst voor represailles zijn AZ-supporters niet welkom in de Poolse hoofdstad. De voorzitter van Legia zegt dat de spelers en staf van AZ veilig zullen zijn. Met een grote maar. Honderd procent garanties kunnen nooit gegeven worden.

Voorzitter Dariusz Mioduski van Legia Warschau legt uit hoe de club zich voorbereidt op de thuiswedstrijd tegen AZ van donderdag in de Conference League. - NOS

AZ-trainer Pascal Jansen wil vooral dat het een voetbalfeest wordt: "Het gaat voor ons alleen om de strijd binnen de lijnen. De beste ploeg gaat door." Legia-trainer Kosta Runjaić beaamt dat: "Het moet sportief en eerlijk blijven. Dat is wat telt. Natuurlijk wordt het verhit. Beide ploegen zullen elkaar niets cadeau doen, maar het gaat om de sport." Clasie baalt van het ontbreken van AZ-supporters, maar vindt dat hij en zijn teamgenoten zich alleen op de wedstrijd moeten richten: "En op niets anders." Bang voor zijn eigen veiligheid is hij niet. "We voelen ons veilig, anders waren we niet gekomen."

Legia Warschau-AZ bij de NOS De Conference League-wedstrijd Legia Warschau-AZ begint donderdag om 18.45 uur en is te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd te volgen via flitsen op NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late NOS Journaal (23.25 uur).