Baijings moet geduld hebben bij Bayern en Oranje: 'Maar ik leer nu ook veel'

"We geloven erg in Jill", vertelt Bayern-trainer Alexander Straus. "Ik heb haar vorig jaar gevolgd toen ze voor Leverkusen speelde. We weten dat ze een groot talent is. Maar ze moet nog groeien als speelster, zich verder ontwikkelen. En dat doet ze ook."

De voorbeschouwing is al vanaf 18.23 uur te zien. Ook op NPO Radio 1 is de wedstrijd te volgen.

De derde groepswedstrijd van Ajax in de Champions League, tegen de Duitse kampioen Bayern München, begint donderdag om 18.45 uur en is live te zien op NPO 3, NOS.nl, in de NOS-app en bij NPO Start.

Baijings is aan een opmerkelijke carrière bezig. Ze speelde net een jaartje bij sc Heerenveen in de eredivisie, toen SGS Essen bij haar aanklopte. "Ik dacht: waarom zou ik die stap niet nemen, waarom zou ik niet naar de Bundesliga gaan? Dat is een supergoede competitie. En het heeft goed uitgepakt."

Acht uur rijden

Na twee jaar Essen en een jaar Leverkusen volgde de transfer naar Bayern. Naar een echte topclub dus, en dat is wel even andere koek. "Ja, het is natuurlijk heel anders. Hier speel je om alle prijzen: Champions League, beker en competitie. Alles draait om winnen. Daardoor is iedereen superscherp. Er is veel concurrentie. Maar ik denk dat dat op de trainingen en in de wedstrijden alleen maar goed uitpakt."

Ook nieuw: de afstand tot 'huis'. "Essen en Leverkusen liggen bij de grens. Maar hiervandaan is het acht uur rijden of je moet met het vliegtuig gaan. Dat is wel anders dan voorheen: als ik vrij was, ging ik vaak naar huis. Nu blijf ik hier. Maar ik heb het super naar mijn zin, bij een supergrote club. Ik ben echt op mijn plek hier."